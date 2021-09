annonse

Vesten har narret seg selv, og det med åpne øyne.

I sin villeste fantasi trodde Osama bin Laden at han ved de spektakulære terroangrepene 11. september 2001 kunne trekke USA inn i en konflikt med den islamske verden, og at det ville samle muslimer bak en «rettroende» islam. Han håpte at de med Allahs hjelp ville seire over USA slik han mente de, også det med Allahs hjelp, hadde bekjempet Sovjetunionen gjennom jihad i Afghanistan.

Fikk han det som han ville?

Utviklingen ble nok ikke slik bin Laden hadde sett det for seg. Den muslimske verden samlet seg ikke om al-Qaida, selv om de nok beholdt en del sympati fra en betydelig andel muslimer. Mitt anslag vil være 15-25 prosent som støttet og støtter en fundamentalistisk og voldelig form for jihadistisk islam. Resten av muslimene har vært fra lunkne til de som mener al-Qaida er en forkastelig anakronisme som tviholder på et utdatert verdensbilde hentet fra profeten Muhammeds egen tid.

Men deler av bin Ladens forhåpninger har slått til, selv om det ikke har skjedd slik han forventet. USA ble trukket inn i to vesentlig kriger, i Afghanistan og i Irak, og selv om antallet muslimer som sto i mot USA i disse krigene har vært nokså lavt, har de gjort enorm skade på USA i form av materiell, og ikke minst i tapt moral og kampvilje.

Strategiske stater og geopolitikk

Det var ikke bare islamske fotsoldater USA kjempet imot. I tapene de har lidd både i Irak og i Afghanistan, har de blitt muliggjort av to sterke staters interesser, nemlig Iran (når det gjelder Irak), og Pakistan (når det gjelder Afghanistan). Disse to statene har støttet militser som har gjort fotarbeidet mot USA og dets lokale allierte. Iran og Pakistan står tilbake som seierherrer.

Dog det de har vunnet er bare midlertidig og slett ingen pris som kommer uten kostnad eller bekymringer. Irak, ja, hele Midtøsten, samt Afghanistan, er ødelagte, skjøre samfunn.

I Afghanistan, der al-Qaida trente for og planla 11. september, har de langt mer militært utstyr nå, etterlatt av USA, samt flere trente jihadister. De har også mye sterkere kontroll over hele landet enn de hadde før 2001. Men de har samtidig større fallhøyde og mer å krangle om seg imellom. Det er ikke sikkert at den pakistanske etterretningstjenesten (ISI) klarer å holde fred blant de ulike fraksjonene av Taliban som nå skal forsøke å dele på makten.

Viljen til intervensjon er borte

Men det som er ødelagt for en svært lang periode for Vesten, er viljen og troen på at man kan sende militære styrker til underutviklede, voldelige land og tro at det leder til fred – i det minste om befolkningen er muslimer. Slik sett er ikke engang en trussel om invasjon for å styrte et regime troverdig. Det eneste man kan true med heretter er rene straff- og hevnoperasjoner.

Men det burde man etter en del realisters oppfatning ha innsett allerede før 2001. Intervensjonene var bygget på en ideologisk overbevisning om det liberale, vestlige demokratiets universelle mulighetsområde. I Afghanistan snakket det amerikanske militæret under ledelse av general Stanley McChrystal om en såkalt «government in a box» som skulle «rulles ut» etter soldatene blant opiumsplantene i Talibans kjerneområder i Helmand og Kandahar for litt over ti år siden. Disse sivile institusjonene skulle deretter bygge ut tilbud til befolkningen slik at de vendte Taliban ryggen. Det hele var så naivt og absurd at vi nesten burde glemme det i ren skam. I stedet ble det korrupsjon og maktmisbruk som banet veien for Taliban og dets versjon av islam.

I enkelte akademiske hjørner og blant aktivister som lever av at midler pumpes inn i det humanitærpolitiske kompleks, og i det militærindustrielle kompleks, er ikke slike felttog helt skrotet ennå. Men de som fortsatt mener at det kun var måten vi prøvde å gjøre det på som var feil, og at bare vi hadde gjort det annerledes (mer sivil bistand og mindre soldater f. eks.) så hadde det lykkes, er i et slikt lite mindretall nå at de aldri vil kunne få flertall for ideene sine. Folk er trøtte og de tror ikke på at slike nasjonsbyggingsprosjekter kan lykkes lenger. Det har Irak og Afghanistan ettertrykkelig vist.

Men vårt liberale, demokratiske system er ikke nødvendigvis kaputt selv om det ikke kunne påføres befolkninger med en annen kulturell, religiøs og politisk bakgrunn. Det er simpelthen bare mer spesifikt anvendbart enn mange trodde. Det passer hos oss, men ikke nødvendigvis hos alle andre og uavhengig av deres egen historie og forutsetninger. Det var synd vi måtte gjennom tjue år med blod, svette og tårer for å innse det, men bedre sent enn aldri.

Islam har inntil videre fått seg en seier i Afghanistan. Men det kommer til å bli et terrorvelde igjen, som muslimer kommer til å flykte fra. Så eksemplets makt vil ikke skinne positivt så lenge.

En ny intervensjon i Afghanistan er lite sannsynlig, det samme er nok en ny massiv terroraksjon slik vi så i 2001. Hatet mot USA er ikke like sterkt. USA er slått, slik disse jihadistene ser det. Trolig blir de mest opptatt med å sikre seg innflytelse i islams egne «kjerneområder» samt i periferier knyttet til Kashmir, de russiske randområder, i Kina muligens (Xinjiang) samt i Afrika. I Europa vil den islamske diasporaen fortsette å kreve stadig mer islamsk atferd og identitet av såvel europeisk-bosatte muslimer som tilpasning til det av vertsbefolkningen og dets institusjoner.

USA på sin side, vil snart glemme Afghanistan og trolig forberede seg mer helhjertet på sin neste konvensjonelle krig, mot en motstander som ikke smelter inn i sivilbefolkningen og driver utmattelseskrig. Ja, det er nok mest sannsynlig Kina som blir USAs neste store krig. Men det kan gå alt fra to til mer enn tjue år før det skjer. Initiativet ligger hos regimet i Beijing. Prisen er (full kontroll over) Sørkina-havet og innlemmelse av Taiwan.

For viljen til en konvensjonell krig mellom to stater er ikke ødelagt selv om Irak og Afghanistan endte som fadeser. Så lenge et utfall er uvisst, vil det finnes vilje til krig. Kina og USA er på kollisjonskurs, og begge lands strateger og ledere vet det.

For min egen del befinner jeg på samme sted som da de to flyene braket inn i World Trade Center utpå dagen norsk tid, tirsdag 11. september 2001. På en hytte langt fra folk og høyt til fjells. Jeg hadde hatt en merkelig følelse i kroppen de to dagene før den fatale tirsdagen, etter nyheten om at anti-Taliban leder Ahmad Shah Massoud var drept av to selvmordsbombere i Panjshir-dalen 9. september 2001. «Hvorfor?» tenkte jeg som da hadde jobbet en stund som analytiker for Etterretningstjenesten.

Svaret kom 11. september. Bin Laden trodde at USA kom til å invadere Afghanistan. Han håpte det. Og George W. Bush, Tony Blair og andre vestlige statsledere, medier og akademikere slukte agnet.

Det har vært tjue intense år. Med Taliban tilbake i Kabuls gater og kvinnene truet til å holde seg i skjul, undertrykket og på den plass islam har plassert dem helt siden profeten Muhammeds tid.

Historien går sin komplekse gang.

