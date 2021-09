annonse

Raja tilbød seg å megle.

Kulturminister Abid Raja (V) sier til TV 2 at Norge er et lite land og at han både kjenner investor Øystein Stray Spetalen og TV 2-reporter Fredrik Græsvik.

Med Raja som megler har Spetalen og Græsvik nå begravd stridsøksen. Græsvik mente seg nemlig utsatt for drapsønsker etter at Spetalen dro en Taliban-spøk.

– Er det lov å håpe at han blir?, spurte finansmann Dag Arne Wivelstad i en WhatsApp-gruppe medio august.

Bakgrunnen var at Taliban 15. august hadde omringet Afghanistans hovedstad Kabul, hvor Græsvik befant seg på oppdrag fra TV 2. En stund var det tvil om alle norske og vestlige borgere ville rekke å evakuere landet.

– Kan man sponse Taliban?, responderte Spetalen.



– Blir man steinet eller hengt av Taliban dersom man blir tatt i å drikke alkohol?, skrev Spetalen videre, og la ved et datamanipulert bilde av Græsvik som drikker.

Det tok TV 2s mangeårige utenrikskorrespondent ille opp da chatten i WhatsApp ble omtalt av Græsviks arbeidsgiver TV 2.

– Jeg er sjokkert over at voksne mennesker fører en slik dialog i et forum som Øystein Stray Spetalen selv omtaler som åpent for alle som ønsker å delta.

– Dette er barnslig, og Spetalen vil sikkert hevde at han bare er morsom. Men her gjør han det klart at han ønsker meg død. Slik retorikk er farlig og forkastelig. At slikt kommer fra en person med mye makt kan føre til reelle trusler, sa Græsvik til TV 2.

Nå har Spetalen beklaget, og nå planlegger han, Græsvik og Raja møtes over en øl neste gang TV 2-reporteren er i Oslo.

– Dersom noen synes at jeg har trådt over streken, beklager og unnskylder jeg det. Jeg har ikke noe utestående med Fredrik Græsvik, sa Spetalen til TV 2 lørdag.

I dekningen omtaler TV 2 fleipen mot sin reporter som hets. Spetalen hevder på sin side at uttalelsen var ment som satire.

Græsvik er selv kjent for ymse sleivspark og en konfronterende stil på Twitter, hans foretrukne sosiale medium.

Da en Twitter-bruker nylig sørget over sin avdøde hund, slengte Græsvik inn et klovnefjes blant alle kondolansene.

Græsvik understreket senere at det var ment som intern humor med bakgrunn i en tidligere episode mellom de to, men beklaget.

Øystein Stray Spetalen er tidligere medeier i Resett AS.

