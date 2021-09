annonse

Tar ikke seieren på forskudd.

I ukene før stortingsvalget 13. september har de politiske partiene på venstresiden hatt soleklar ledelse på meningsmålingene.

En måling fra TV 2 forleden viser at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt til sammen kan få 101 av Stortingets 169 seter. Det trengs minst 85 seter for å ha flertall.

Men Jonas Gahr Støre er likevel ikke helt sikker på seier, forteller han til NTB. Ap-lederen viser til at norske stortingsvalg er jevne.

Dessuten er uvanlig mange velgere i bevegelse fra de store, etablerte partiene til floraen av minipartier i årets valg, hvor det er hele 25 stemmesedler å velge blant.

Et av utfordrerne er Pasientfokus i Finnmark. TV 2s meningsmåling antyder at Pasientfokus kan kapre et stortingsmandat. Hvis Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet får 84 mandater, kan Pasientfokus dermed havne på vippen.

Straks et parti kommer seg over, eller faller under, sperregrensen på fire prosent, kan det gi store utslag i fordelingen av utjevningsmandater, det vil si de nitten mandatene som kommer i tillegg til Stortingets 150 distriktsmandater.

– Jeg er skrudd sammen slik at i valg så er ingenting avgjort før siste stemme er telt opp, sier Støre til NTB.

Etter en valgkampturné hvor han blant annet har besøkt Bodø og skal innom Hedmark og Akershus, er Støre likevel optimistisk.

– Jeg sitter med en god følelse. Jeg opplever at vi har vært på viktige steder, møtt veldig mange mennesker, brukt tid på viktige debatter.

– Så her jeg står i dag, så er jeg tilfreds. Og jeg tror jeg lever opp til det at jeg har gjort så godt jeg kan, og vi har gjort så godt vi kan. Det tror jeg står seg.

For bare noen år siden var det krise i Arbeiderpartiet.

Den mye omtalte Giske-saken og oppstyr rundt Støres million-formue var to av hendelsene som gav Arbeiderpartiet historisk lav oppslutning.

I tillegg har misfornøyde Ap-velgere som er opptatt av miljøet og distriktene henholdsvis gått over til Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet.

Forrige uke ble det også kjent at akademikere strømmer ut fra Arbeiderpartiet.

