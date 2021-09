annonse

Statens spillmonopol står alene igjen som vinner. Politisk er saken død.

Monopolet har flertallet på Stortinget. De vil at pengespill skal tilbys i trygge former for å begrense spilleavhengighet.

– Vi er i ferd med å vinne denne kampen. Dette er selskaper som bevisst omgår det norske lovverket, og vi skal knekke dem, sier kulturminister Abid Raja.

Norsk Lotteri AS gikk rettens vei for å tilby pengespill i Norge, men de tapte i Borgarting lagmannsrett. Retten kom frem til at statens spillmonopol ikke strider mot EØS-avtalen. Det er bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som får lov til å drive pengespill.

– Kostnadene ved å operere i Norge er blitt høyere. Kapitalavkastningen kan bli så liten at de gir opp. Det er det vi håper på, sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet.

En av fire oppgir at de har endret spillevaner etter at norske banker ble pålagt å stoppe transaksjoner til og fra spillselskaper i utlandet. Andelen som spiller hos utenlandske aktører ligger rundt 4 og 5 prosent. Statens pengespills andel har derimot økt.

