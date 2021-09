annonse

annonse

Morten Jødal døde brått torsdag kveld. Han «falt om og døde umiddelbart», skriver Geir Hasnes på Facebook.

Jødal var styreleder i Klimarealistene. Han drev også nettsiden Miljømytene. Han var født i 1953.

For bare noen dager siden spurte jeg Jon Gulbrandsen om han ikke kunne bidra med kritisk klimajournalistikk på Resett. Det er et felt jeg har dårlig samvittighet for. Vi har ikke personell som kan dedikeres til temaet, og det er komplekst og krever fokus. Ikke bare på selve observasjonene og vitenskapen rundt klimamodellene, men ikke minst på det energipolitiske feltet som berøres av lobbyvirksomheten for det såpkalte grønne skiftet.

annonse

Da vi snakket sammen, kom vi inn på Klimarealistene, og jeg sa vi burde ha et samarbeid. For det er ting de gjør og produseres som med noen grep kan omgjøres til interessante artikler på Resett. Hvis Klimarealistene kunne tenke seg å nå ut til en større leserskare, ville Resett være en relevant kanal.

Da nevnte Jon nå avdøde Morten Jødal. Han sa at Jødal jobbet enormt mye, men ikke rakk over alt og at han selv var frustret over det. Det kommer så mye «klimapropaganda» i de andre mediene, så mange artikler man burde faktasjekke og meningsinnlegg man burde gå i rette med, men antallet skriveføre klimarealister med tid nok og energi nok, er for lite. Slik tenkte Jødal og han la en stor byrde på egne skuldre.

Gulbrandsen sa at Klimarealistene ble holdt i gang av svært få personer, og Jødal var helt sentral.

annonse

Det er liten tvil om at den saken Jødal jobbet for: Å bringe kunnskap og fakta ut i stedet for hysteri og propaganda, nå kommer til å lide. Vi kommer alle til å merke at han er gått bort.

Det andre vi skal merke oss, er å ikke drive rovdrift på noen få personer som, en stund, ser ut til å klare alt. Vi har alle en grense og er dødelige.

Hvil i fred, Morten. Du vil bli dypt savnet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474