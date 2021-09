annonse

annonse

Dokumentene som er frigitt er fortsatt sterk sladdet.

Pårørende etter terroraksjonene har i årevis presset på for å få offentliggjort dokumenter fra FBIs etterforskning av Saudi-Arabias eller personell knyttet til landets myndighetes eventuelle medvirkning til terroraksjonene 11. september 2001. 15 av de 19 kaprerne hadde saudisk statsborgerskap.

Det første dokumentet om 9/11-angrepene som er nedgradert, viser kontakt mellom saudiarabiske diplomater og to av kaprerne, Nawaf al-Hazmi and Khalid al-Mihdhar.

annonse

Det første dokumentet er 16 sider langt. En person med forbindelser til saudi-arabiske myndigheter ved navn Omar Bayoumi skal skal ha gitt «betydelig logistisk støtte» til de to første kaprerne som kom til USA allerede i februar 2000. Nawaf al-Hazmi and Khalid al-Mihdhar skal ha blitt hjulpet til å finne en leilighet i San Diego av Bayoumi, skriver Fox News.

Dokumentet viser også at det var kontakt mellom de to først ankomne kaprerne og en konservativ imam ved en moské i Los Angeles, Fahad al-Thumairy, som også var tilknyttet Saudi-Arabias konsulat.

Videre tyder dokumentet på at det var kontakt mellom Bayoumi, Thumairy og Anwar al-Alaki, den amerikanskfødte imamen som ble drept i et droneangrep i Jemen i 2011, skriver NTB

annonse

Både Bayoumi og Thumairy forlot USA noen uker før angrepene i 2001.

Saudi-Arabia nekter

Saudi-Arabiske mydnigheter har hele tiden nektet for involvering. Heller ikke 9/11-kommisjonen i 2004 offentliggjorde noen konklusjoner som påviste en slik kjennskap eller involvering fra Saudi-Arabia. Men representanter for de pårørende har ikke slått seg til ro med dette og har forberedt søksmål mot Saudi-Arabia. For dette har de presset på for å få innsikt i dokumentene.

Mens mediene er forsiktige med å mene at det frigitte dokumentet viser en klar forbindelse, mener Jim Kreindler, som er advokat for noen av terrorofrenes pårørede at «funnene og konklusjonene i denne FBI-rapporteren underbygger argumentene vi har kommer med i søksmålene vedrørende Saudi-Arabiske myndigheters ansvar for terrorangrepen 9/11,» melder Fox News.

Myndigheten i Saudi-Aarabia hevder på sin side at de ikke frykter offentliggjøringen av noen dokumenter da de hevder det vil vise deres uskyld.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474