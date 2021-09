annonse

Ingen seriøse forskere mener at verden går under som følge av klimaendringer. Det verst tenkelige scenario, i følge FNs klimapanel selv, er at vi får noe mer ekstremvær, enkelte steder vil oppleve moderate temperatursvingninger, vi får noe høyere havnivå og enkelte biomangfold vil stå i fare for å bli utryddet.

Kloden koker ikke. Klimaendringer er noe jorda har vært gjennom mange ganger før. Jorda er svært adaptiv, den overlever. Og det gjør også menneskene, for dødstall som følge av klimakatastrofer har mellom 1920 til 2020 sunket med 99 %.

At jeg ordrett skriver hva FNs klimapanel selv sier, vil dessverre dog føre til hets om at jeg er «klimafornekter», bare fordi jeg ikke ukritisk nikker med på krisemaksimeringen. Det går ikke an å ha en saklig og rasjonell debatt om klima lenger.

Å skrive at jorden og dens befolkning overlever er på ingen måte en undergraving av utfordringene vi står ovenfor, alt jeg sier er ganske konkret og nøyaktig at folk ikke trenger å være så redde som de er. Vi er utsatt for en kampanje om krisemaksimering som forskere selv ikke kjenner seg igjen i. Leser man hva FNs klimapanel faktisk sier så er dette langt, langt mer moderat enn hva som fremkommer i media og blant interesseorganisasjoner og politikere.

Hvem tjener på å spre frykt?

Utspill som at «kloden koker» er bevisst ordbruk for å overdrive situasjonen. Utfordringer med klimarelaterte endringer i miljø er primært en utfordring som går ut på å sikre økonomi i faretruede områder og ikke minst det å redde biomangfold. Ingen forskere har derimot noen gang hevdet at jorden går under. Begrepet om at koden koker blir brukt for å spre frykt om at alle kommer til å dø, samtidig som det motsatte faktisk skjer – færre dør.

Da kan man jo spørre seg hvorfor. Hvem tjener på en polarisering og på å bruke store ord og skumle overskrifter? Det er noe som heter «follow the money». I min mening fremstår det som at norske politikere, interesseorganisasjoner og media skaper frykt og angst i befolkningen slik at de selv får klikk, offentlige subsidier og penger, eller vinner velgere for å tilegne seg mer makt og kontroll. Bevisst eller ubevisst.

Det å splitte og polarisere tjener derimot ikke verdens befolkning noe på. Månedlige oppslag om at kvinner ikke ønsker å bringe barn til jorden fordi de lider av fremtidsangst, er svært alvorlig. Vi bør ikke skremme folk, men bør ha en opplyst, nyansert debatt der man kan snakke om løsninger istedenfor tull som at verden går under.

Hva er løsningen?

Så og si hele verden er klar over at endringer i klima eksisterer. Folk velger aktivt å ta valg som ikke skader klima og miljø hver dag. Det gjør de helt frivillig, fordi de bryr seg. Markedet er i stor grad klar til å omstille seg. Utfordringen ligger hovedsakelig på industri og energiproduksjon, og bedre utvikling av markedet. Det gjør man ved å gjøre det billigere å velge grønt, slik det ble billigere å med elektrisitet istedenfor luftforurensing gjennom kull. Altså skatte- og avgiftsreduksjon, og deregulering. Gulrot, ikke pisk.

Atomkraft, som selv FN sier man bør ha mer av, og utvikling av eksisterende vannkraft, er faktisk løsningen. Da får vi en bærekraftig energiproduksjon, ikke bare for det norske folket, men for hele verden med den kommende befolkningsveksten. Atomkraft er en oppgave et fritt marked med private investorer kan fikse helt uten statlige reguleringer der priser blir presset opp gjennom avgifter eller billigsalg til utlandet. Atomkraft gir oss flere ben å stå på i energiproduksjon, det er kostnadseffektivt og trygt, og det gir folket billigere energi.

Man må snakke om løsninger, ikke bare problemer. Og man trenger en nyansert og opplyst debatt helt uten overdrivelser. Det er hva jeg og Liberalistene prøver å ha. Blant miljøpartiene SV, Venstre, MDG og Høyre er derimot all fokus på å snakke om problemene og ignorere løsninger, Vi får ikke de endringene vi trenger ved å bare snakke om hva man ikke skal få lov til, man trenger også innovasjon og markedsrettet utvikling i den retningen som faktisk forbedrer situasjonen.

Mer sentralisert makt til politikere, mer byråkrati, flere forbud, reguleringer skatter og avgifter, og dyr grønnvasking med prestisjeprosjekter som ikke fungerer i praksis, slik som «den norske månelandingen» Mongstad, er ikke løsninger.

Vi kan ikke ofre hele vår økonomi og velstand for «klimakrisen».

Det å legge ned vår oljeproduksjon vil heller føre til at land som Russland, Kina og Saudi Arabia presser opp sin egen produksjon. Og i følge undersøkelser vil avviklingen av oljen koste oss oppimot 600 milliarder, eller 100.000 per nordmann, hvert eneste år. Samtidig er Norges oljeutvinning den minst forurensende i verden. Folk takler ikke en slik økning i skatter, og vi vet at Stortinget aldri går med på å redusere offentlige utgifter.

Å skulle redusere egen velstand vil snarere føre til at folk velger bort et klimavennlig alternativ til fordel for å spare penger på det som er billigst.

Dessuten trenger vi fortsatt olje for å utvikle helt essensielle produkter, om vi så ikke skal forbrenne oljen for å få energi. Norsk olje er helt fundamental for et godt liv med materiell velstand.

Vi trenger en mer nyansert debatt med fokus på løsninger, ikke på navnekalling, pekeleking og krisemaksimering. Det vi må gjøre er å utvikle, innovere og drive verdiskapning, slik at vi kan fortsette å stadig forbedre mennesker, dyr og planters livstilværelse. Vi kan ikke fortsette å kjefte på enhver som går utenfor det politiker-vedtatte konsensus om at verden går under om ikke vi legger om til å leve av skatter og vindturbiner.

