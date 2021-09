annonse

«Det er typisk norsk å være god», er et berømt sitat fra Gro Harlem Brundtland. Vi kan slå oss på brystet fordi våre politikere har verdensrekord i å gi bort penger.

I dag er det ikke bare underutvikling vi skal ordne opp i, vi har også en snarlig klimakrise på trappene. Hele 42 milliarder kroner skal gis bort i 2022, av de går to milliarder til klima. Pengene skal ikke tas fra bistandsbudsjettet, men hentes fra noe politikere kaller «tilleggsmidler», skriver Bistandsaktuelt.

Regjeringen forteller på hjemmesiden deres at verdens behov for klimafinansiering er enormt og vil øke. En viktig del av Paris-avtalen er at rike land skal bidra med 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering til utviklingsland fra 2020. Våre politikere mener derfor det er svært viktig at vi øker vår klimafinansiering.

– Det at vi nå etablerer Klimainvesteringsfondet er en milepæl i norsk bistandshistorie. Dette er en del av fremtidens løsning på de store utfordringene som spesielt rammer verdens fattige. Vi vet at selv om vi gir én prosent til bistand, vil aldri verdens bistandsmidler alene løse globale utfordringer som klimaendringene, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Han forteller at klimainvesteringsfondet er begynnelsen på et nytt samarbeid mellom offentlig og privat kapital som vil kunne gi avkastning, redusere utslipp av klimagasser og øke klimafinansieringen. Legg merke til politikerspråket: «vil kunne gi avkastning».

Men stortingskandidat fra MDG, Lan Marie Berg, mener at det gis for lite til klima. Hun vil at vi skal gi like mye til klima som til bistand, og ser for seg 40 milliarder pluss 40 milliarder. Til sammenligning håver staten inn rundt 16 milliarder i formuesskatt. Det har vært et populært emne i årets valgkamp. De må nok øke den mye for å dekke inn løpende utgifter. Særlig når vi også skal slutte med olje og gass.

– Klimatilpasninger er noe vi må hjelpe fattige land med, uavhengig av annen bistand, sier MDG-Lan til Vårt Land. Hun mener at vi har råd til å betale:

– Det er det som er så urettferdig med klimakrisen, vi har tjent oss rike, samtidig er det de fattigste som rammes av klimaendringene.

Det er ikke alle som er så rike som våre politikere. Hva om de i solidaritet går ned i lønn og begynner å betale husleie?

