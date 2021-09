annonse

I år kan velgerne i fjorten fylker stemme på Per Sandberg.

Liberalistene ble grunnlagt i 2014, og året etter deltok de i sitt første offentlige valg da partiets Oslo-avdeling stilte i kommunevalget samme sted.

Deretter fulgte stortingsvalget 2017, hvor partiet med knapp margin endte på litt over 5.000 stemmer – langt under de 40.000 stemmene som ledelsen hadde sett for seg. På landsbasis fikk partiet 0,2 prosent oppslutning.

Partiet er kjent for sin preferanse for kommunikasjon via sosiale medier, gjerne i form av såkalte memes, et bilde ledsaget av en kort, fyndig kommentar.

Nå synes Liberalistene imidlertid å ha justert strategien.

Nå skal partiet ikke bare poste memes i vide strømmer for å skape entusiasme hos sine følgere, fra Facebook og hele veien inn i valgavlukket.

I fjor høst fikk Liberalistene en storfisk på kroken da tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) meldte overgang til partiet. Det har Liberalistene visst å utnytte reklameeffekten av, inkludert i det kommende stortingsvalget 13. september 2021.

Partiet har nemlig forært Sandberg rollen som partileder og plassert ham som toppkandidat i 14 av Norges 19 valgdistrikter, det vil si fylker etter gammel inndeling. I Liberalistene vedtas fylkenes valglister med sterke føringer fra sentralstyret.

Dermed satser de på at Sandbergs kjente navn skal bli en velgermagnet.

At såkalt synlig profil er bestemmende for hvem som blir toppkandiat på Liberalistenes valglister, bekreftes langt på vei av Victoria Sveinsson, som selv er nonupel kandidat – kandidat ni ganger – for partiet.

– Jeg stiller på ni valglister for Liberalistene fordi jeg er engasjert, har en synlig profil for velgerne og generelt gjør mye partiarbeid, sier Sveinsson til NRK.

Liberalistene er imidlertid ikke alene om dette. Valglistegjengangere er et kjent fenomen hos mikro- og minipartier.

Lave medlemstall, noen ganger kombinert med lederdyrkelse, gjør at slike partier ofte «resirkulerer» kandidater på valglistene.

Dette er tilfellet for Alliansen og IN-partiet.

Partiet Alliansen – Alternativ for Norge er kjent for å kun ha et medlem, nemlig grunnlegger og leder Hans Lysglimt Johansen. I årets stortingsvalg stiller Alliansen kun med ti personer på partiets nitten valglister, skriver NRK.

Hakk i hæl følger Industri- og Næringspartiet, som har sterkt fokus på partileder Per Ingemann Walthersøe. På partiets nettsider finnes det en «Bli kjent»-artikkel om partilederen, mens øvrige styremedlemmer knapt nevnes med navn.

Dette gjenspeiler seg i IN-partiets valglister, hvor Walthersøe og nestleder Bjarte Helland figurerer øverst og nest øverst i samtlige nitten fylker.

Ifølge NRKs opptelling finnes det i alt 32 personer som står på ti eller flere valglister i årets stortingsvalg, herunder:

10 personer fra Alliansen – Alternativ for Norge

8 fra Piratpartiet

4 fra Demokratene

4 fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

2 fra Industri- og Næringspartiet

2 fra Helsepartiet

1 fra Liberalistene

Fenomenet er vanligst hos, men begrenser seg ikke til de ikke-representerte partiene. Også hos stortings- og regjeringspartiet Venstre finner man det samme. Kulturminister Abid Raja står nemlig på tre ulike valglister.

Til NRK sier valgforsker Yngve Flo at praksisen kan fremstå som uprofesjonell og rar, men at det er fullt lovlig.

Det å resirkulere partiets kjente fjes på valglistene dytter de lokale medlemmene nedover på og eventuelt ut av listene, og kan dermed få velgerne til å oppfatte stemmeseddelen som fremmed eller urelevant for velgernes hjemfylke.

Samtidig øker sjansen for å tiltrekke seg velgernes oppmerksomhet, poengterer Flo, og trekker nettopp frem Sandberg som eksempel.

