Det er klimakrise både her og der. Ja, jorden vil gå under om ikke vi når Paris målene om 1,5 – 2 grader global oppvarming.

Og at vi er inne i en klimaendring er det vel få og ingen som benekter. Men hvilken horisont er det man snakker om når de skriver at havet vil stige med 70 cm og at jorden vil koke om ikke vi klarer å holde oss under denne grensen på 1,5 – 2 grader? Forskerne snakker om et «mulig» senario i 2100 eller enda lenger ut i tid, altså minst 79 år frem i tid. Og fortsetter vi med en grønn omstilling i det tempoet vi nå gjør så vil vi aldri oppleve denne krisen som de hevder vil komme. Hverken vi eller våre barns barnebarn.

Med det mediafokuset som nå er skapt av miljøpartiene, så skremmer de vettet av unge mennesker som ikke ser hele bildet. Ja, de går så langt at de skal sterilisere seg og må gå til psykologer for å få hjelp til å takle hverdagen. De er rett og slett vanvittig skremt av medias oppslag om vår klodes undergang.

Dette burde media absolutt ta på alvor og gjøre noe med. Man kan ikke regne med at MDG, med Lan Marie Berg og Une Bastholm, vil ta noen grep for å forhindre dette. Heller ikke SV eller Rødt som og er med på å male fanden på veggen. Jeg vil påstå at dette er skremselspropaganda for å få politisk innflytelse.

Klart vi skal ta miljø og forurensning på alvor og gjøre noe med dette.

Men å skremme vannet av unge mennesker som vil sterilisere seg for de ser ingen fremtid de vil føde et barn inn i, da har dette gått alt for langt. Ja, det er direkte uansvarlig av politikere og media å blåse dette opp til slike skremmende senarioer.

Sanna (24) vil sterilisere seg for klimapolitikken i Norge ikke holder mål kan vi lese i NRK .

Burde ikke dette være en vekker for våre politikere når de skremmer mennesker til å sterilisere seg?

«Det er et valg som berører så veldig mye annet i et liv. Og det er et drastisk valg på mange måter, samtidig som det gir mening ut ifra et klima- og miljøperspektiv,» sier Erik Nakkerud om Sanna sitt valg.

Han forsker på klimapsykologi og underviser ved Bjørknes Høyskole. Han har tidligere vært medlem i MDG,

Hvordan Erik Nakkerud kan påstå at dette gir mening, er direkte skremmende. Det høres nesten ut som om han oppfordrer til sterilisering for å ta vare på klimaet. En slik tankegang er direkte skremmende og viser bare hvor langt miljøaktivistene er villig til å gå for å få sitt politiske standpunkt hørt.

«Nakkerud ser for seg at stadig flere kommer til å velge å ikke få barn av hensyn til klimaet.»

Jeg håper inderlig at Sanna bruker det året som er igjen og setter seg inn i alle sider ved hennes valg. Våre barn er tross alt vår fremtid.

