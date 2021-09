annonse

Stortinget er landets øverste lovgivende myndighet, men de har ikke vært kjent med skatteregelverket, skriver Aftenposten.

– Dersom man ikke har merkostnader knyttet til bolig på hjemstedet, vil man heller ikke kunne få dekning av fri bolig fra arbeidsgiver skattefritt, sier seksjonsleder Lene Ringså i Skatteetaten som bemerker at de ikke er «kjent med at det finnes noen unntak fra kravet til merkostnader for stortingspolitikere.»

Det betyr at stortingsrepresentanter som er folkeregistrert et annet sted enn Oslo, men ikke har boutgifter på det andre stedet, trolig skulle betalt skatt for disse boligene, skriver NTB.

– Informasjonen Skatteetaten i dag kommer med, fører til at vi nå må gå gjennom våre saker for å se på dette og rette opp dersom det viser seg at flere representanter burde vært fordelsbeskattet, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier til Aftenposten at han nå vil ta kontakt med Skatteetaten for å avklare forholdene rundt hans mye omtalte pendlerbolig i Oslo.

Ropstad har mottatt gratis bolig i Oslo i 10 år selv om han eide leilighet i Lillestrøm. Fordelen kan dreie seg om mer enn 2 millioner kroner. Ropstad har tidligere avslått å betale beløpet tilbake.

Andre som ifølge Aftenposten har vært registrert på gutterommet hos foreldrene mens de mottok gratis pendlerbolig er finanspolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug, og klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V).

