Finansminister Jan Tore Sanner skal ha bedt embedsverket om å holde igjen dokumenter som flere medier har begjært innsyn i av hensyn til valgkampen.

Det er VG som rapporterer dette. Avisen skriver at Finansdepartementet i forrige uke kunngjorde at et nytt utvalg ledet av NUPI-sjef Ulf Sverdrup skal vurdere hvordan internasjonal politikk, næringsliv og finans kan påvirke styringen av Oljefondet.

Da utvalget ble oppnevnt og mandatet kjent forrige fredag, ble både mandatet og Sverdrups habilitet utsatt for kritikk.

Dagens Næringsliv skrev på lederplass om utnevnelsen av Sverdrup at det var «feil mann til en jobb det er vanskelig å forstå behovet for», og kalte Finansdepartementets avgjørelse for «hårreisende svakt skjønn». Bakgrunnen for dette er at Sverdrup har tette bånd til oljefondsjef Nicolai Tangen. Begge har deltatt på flere private middager de siste årene, og Sverdrup ble påspandert et eliteseminar i USA av Tangen, som NUPI senere dekket 50 000 kroner av utgiftene til.

Flere medier, deriblant VG og Dagens Næringsliv, skal ha bedt om innsyn i dokumenter om det nye utvalget. VG skriver at dokumentene lå klare til utsending fra Finansdepartementet allerede tirsdag, men at Sanner grep inn og utsatte utsendingen, begrunnet i «hensynet til valgkampinnspurten».

Sanner benekter dette overfor VG, og viser til regelverket som sier at fristen for oversendelse av dokumentene er tre dager.

Førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, som tidligere har arbeidet mange år i Justisdepartementets lovavdeling, er imidlertid uenig med statsråden:

– Innsynskravet skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Det er ikke slik at loven legger opp til at man kan holde igjen dokumenter i inntil tre dager. Om innsynstidspunktet er ubeleilig for noen er ikke et relevant moment i vurderingen, altså ikke en lovlig eller gyldig begrunnelse, skriver Nordrum til VG.

– Kapasitet, vanskelige vurderinger og total arbeidsmengde er legitime grunner til at saksbehandling av innsynsbegjæringer kan ta tid. Men man skal ikke ta hensyn til muligheten for kritikk, når man vurderer en innsynsbegjæring. Det er uten tvil usaklig dersom man av hensyn til muligheten for offentlig kritikk utsetter utsendingen av dokumenter til pressen eller andre som har bedt om innsyn.

Kritikken Nordrum henviser til er at flere medlemmer av Stortingets representantskap for Norges Bank, som Oljefondet ligger under, er svært kritiske til at utflytting av fondet vurderes på nytt, ettersom plasseringen av fondet ble grundig vurdert i 2019.

