annonse

annonse

I fire uker ventet en kvinne i Agder på å få behandlet begjæringen om besøksforbud.

Dessverre så ble hun drept før Agder-politiet fikk behandlet begjæringen, skriver avisen Fædrelandsvennen.

Politiet beklager lang saksbehandlingstid.

annonse

– Vi har justert våre rutiner for å sikre en raskere vurdering av besøksforbud, sier visepolitimester Arne Sundvoll.

Det hjelper ikke småbarnsmoren Cansel Godek som ble drept i sitt eget hjem på Evje i fjor høst, en måned etter at hun hadde anmeldt ekskjæresten og bedt om besøksforbud.

– Jeg kan beklage at vi ikke endret våre rutiner før denne saken, sier Sundvoll.

annonse

Han opplyser at politiet i Agder nå har presisert at en jurist skal ta stilling til slik begjæring innen 24 timer og vurdere om det er behov for ytterligere etterforskning for å avgjøre en slik begjæring.

En uke skal nå være den nye fristen politiet har gitt seg selv, mens den gamle instruksen var at besøksforbud skulle «vurderes snarest».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474