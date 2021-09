annonse

Det er imidlertid ikke bare risikoen for å dø av korona som reduseres drastisk om du er fullvaksinert. Tilsvarende tall viser at risiko for sykehusinnleggelser øker ti ganger, mens smitterisikoen øker 4,5 ganger, om du velger å ikke vaksinere deg fremfor å bli fullvaksinert.KoronaKo

Det er det amerikanske smittevernbyrået Centre for Disease Control and Prevention (CDC) som har publisert funnene fra undersøkelsene. Funnene gleder overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vaksinene knuser deltavarianten, det er bare herlig å se, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til TV 2.

Det fremgår videre av undersøkelsen at vaksinen fra Moderna gir mest effektiv beskyttelse (95 prosent) mot å bli innlagt på sykehus som følge av deltavariant-smitte. Deretter kommer Pfizer (86 prosent) og Johnson & Johnson (60 prosent).

Fra nasjonal krise til en vinterplage vi kan håndtere greit

Den generelle beskyttelsen mot sykehusinnleggelse var på 86 prosent for alle aldersgrupper, men sank til 76 prosent beskyttelsesgrad for gruppen eldre enn 75 år.

– Vaksinene er i ferd med å gjør jobben sin, nemlig å endre situasjonen fra en akutt, nasjonal krise til en vinterplage vi kan håndtere greit, sier Aavitsland til TV 2.

Over 3,4 millioner nordmenn er så langt fullvaksinerte, mens over 3,9 millioner har fått minst en vaksinedose. Omtrent 80 prosent av nordmenn over 18 år er fullvaksinerte. De neste ukene skal også barn ned til tolvårsalderen vaksineres.

For første gang siden sommerferien har smitten stagnert, sier Espen Rostrup Nakstad, som mener vaksinering er årsak.

– Dette er første gang siden sommerferien at vi ser nedgang i tallene. Det er veldig gledelig, og det er nok en utvikling som vi ser på bakgrunn av at flere er vaksinert, sier assisterende helsedirektør Nakstad til TV 2.

Selv om smittetallene fremdeles er høye i store deler av landet, var det en nedgang på 412 tilfeller i dag sammenlignet med samme dag forrige uke. I dag er det 116 innlagt på sykehus med koronaviruset. Nakstad tror tallet vil synke de neste ukene.

Også de uvaksinerte oppnår en vaksine-effekt

– Vi regner med at denne nedgangen vil fortsette, sier overlege i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland.

Han tror testing og vaksinering er de viktigste grunnene til at smittenivået nå synker.

Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm mener vaksineringen er hovedgrunnen til nedgangen. Han opplyser at det er en redusert vekst i registrerte smittetilfeller blant barn og unge voksne, som drev mye av oppgangen i august.

Bukholm sier at Folkehelseinstituttet har data som tyder på at vaksineringen nå er så omfattende at vi ser en betydelig økning i befolkningsimmunitet.

– Vi ser også en antydning til en begynnende nedgang i smitte blant de uvaksinerte. Det er også en vaksine-effekt, sier Bukholm.

