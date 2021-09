annonse

Eva Grinde er kommentator i Dagen Næringsliv, og har hengt seg opp i en samtale på den berømmelige gruppen etablert av Øystein Spetalen.

Avisen har kopiert samtalene, og Grinde kommenterer noen som snakket om å etablere en norsk versjon av Fox News. Investor Jan Petter Sissener skrev, «lag en plan». Han gjentok det – lag en plan. Grinde synes slike diskusjoner ikke hører hjemme i Norge, og hun sier – la oss håpe de ikke vet hva de snakker om.

– De senere årene har det samlet seg et vell av dokumentasjon som viser hvordan Fox News gikk fra å være et provoserende medium på høyresiden, til å bli en renspikket politisk aktør. Under Trump-regimet degenererte Fox News til å bli et åpenlyst talerør for presidenten, skriver Eva Grinde i Dagen Næringsliv.

Grinde skriver at i en dokumentar fra konkurrenten ABC, kommer det frem at der er ikke bare sammenfall av ideologiske synspunkter mellom Det hvite hus og Fox, men diverse eksempler på konkret samrøre mellom dem.

I følge Kapital var det noe samrøre også mellom DN og Ap i prosessen mot partiets nestleder Trond Giske. Den journalisten som begynte å skrive om Giske var Kristian Skar fra Dagens Næringsliv. Han ble etterpå gift med den andre nestlederen i Ap, Hadia Tajik.

– Midt i stormens øye sto daværende leder av VGs kommentaravdeling, og nå politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Frithjof Jacobsen, som flere ganger var aktiv med tydelige kommentarer til Giske-saken i sistnevntes disfavør. Jacobsen måtte som kjent gå fra VG på dagen, etter at det ble kjent at han hadde et forhold til stortingsrepresentant og Arbeiderpartiet-topp Jette Christensen, en av de største kritikerne av Giske. Christensen hadde dessuten i flere saker samarbeidet tett med nestleder Hadia Tajik som har, og hadde, forbindelse til flere av varslerne mot Giske, skriver Vibeke Holth i Kapital.

Eva Grinde skriver at problemet med Fox ikke er den konservative plattformen. Problemet er at kanalen kaster alt som heter journalistiske prinsipper over bord.

– Selvfølgelig kan politiske tilbøyeligheter påvirke journalister. Alle mennesker har blinde flekker og alle er vi svake for å få våre verdensbilder bekreftet. Men det er ingen lineær sammenheng. Motgiften heter journalistikk. Det er et fag og har andre mål enn politikken.

Hun sier det er ingen lineær sammenheng mellom politisk ståsted og journalistiske valg.

Redaktør Holth har mer på lager

– Mens VGs politiske redaktør Hanne Skartveit i direktesending på NRK i februar 2019 måtte innrømme at VG aldri skulle ha publisert saken om den famøse dansevideoen med Trond Giske, tilbragte Frithjof Jacobsen kvelden sammen med sin nye kjæreste, Jette Christensen. På pølsefest. Hos Hadia Tajik. Og hennes nye kjæreste. Kristian Skard, skriver Holth.

Ifølge Nettavisen deltok Dagbladet-kommentatorene Marie Simonsen og Martine Aurdal, samt Dagsavisen-kommentator Hege Ulstein, på festen. Det gjorde også DN-journalist Tore Gjerstad, VG-journalist Bjørn Haugan og APs kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen.

– I journalistikken er målet å vise frem (den viktige) virkeligheten så nært opp til sannheten som mulig, uavhengig av særinteresser. Sakene skal gjerne vinkles og provosere og dytte på folks oppfatninger, men på en måte som gir rom for at leseren gjør seg opp en egen mening. Og regel nummer en: fakta skal alltid være i orden. Det gjelder både i nyhets- og kommentarjournalistikken, skriver Eva Grinde.

Hun sier at Fox News har skapt en polarisering i det amerikanske samfunnet, og det ønsker hun seg ikke i Norge. Men hva skaper Dagens Næringsliv når de publiserer humor fra gruppen til Spetalen og setter det opp i verste mening? Eller er journalister så isolert fra virkeligheten at de ikke har hørt humor? Det var nok av folk her og der som spøkte om Fredrik Græsvik og Taliban. Men sånn er det med offentlige personer, folk har meninger om dem. Som alle de andre kommentarene om Græsvik i Kabul så skulle også disse blitt værende der de var, så hadde det ikke blitt noe mer. Dagens Næringsliv har trukket dem frem i offentligheten, nå får alle se dem og de velger side. Det skaper polarisering.

