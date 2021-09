annonse

annonse



Både Erna og Sylvi la sine stemmer i urnene i dag. Erna på Skjold skole i Bergen og Sylvi på Hovseter Idrettshall i Oslo. Ifølge meningsmålingene vil Høyre og Frp til sammen få 54 stortingsrepresentanter.

I september har Høyre i snitt fått en oppslutning på 19,3 prosent på meningsmålingene, ifølge Polls of polls. Dersom det ble valgresultatet, ville Høyre fått 34 mandater på Stortinget.

– Det er alltid gøy og høytidelig med valgdag. Jeg er usikker på hvordan dette valget kommer til å arte seg, så derfor må alle som vil ha Høyre, stemme på Høyre, sa Solberg til TV 2 før hun gikk inn i valglokalet for å avgi sin stemme sammen med sin mann Sindre Finnes.

annonse

Erna poengterte videre at det var viktig at folk ikke tror valget er avgjort allerede nå og at mye kan endres dersom alle eller bare noen av partiene som vaker rundt sperregrensen kommer over de magiske fire prosentene i oppslutning.

Sylvi Listhaug: – Jeg er veldig spent på det endelige resultatet

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug la i dag sin stemme til stortingsvalget i en valgurne i Hovseter Idrettshall i Oslo. Listhaug er førstekandidat i Møre og Romsdal, hvor Frp, ifølge en meningsmåling som er tatt opp for fylket av Sunnmørsposten, ligger an til å gjøre et godt valg.

Nasjonalt ligger Fremskrittspartiet an til å få 11,4 prosent av stemmene på snittet av meningsmålingene for september, ifølge nettstedet Poll of polls. Om dette slår til vil Frp få 20 stortingsrepresentanter.

annonse

– Nå er det velgerne som skal avsi dommen, så jeg er veldig spent på det endelige resultatet, sa Listhaug til TV 2 etter hun hadde stemt.

I år har rekordmange, rundt 40 prosent, allerede forhåndsstemt. Klokken 21.00 i kveld kommer den første prognosen, som er basert på at alle forhåndsstemmene er telt opp, fra Valgdirektoratet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474