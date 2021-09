annonse

annonse

Tidligere WWF-leder, Nina Jensen, mener det er et fordummende argument å hevde at dersom Norge slutter å produsere olje, så vil andre oljeproduserende land ta over med mer forurensende oljeproduksjon.

Miljøfanatikerne har forsøkt å imøtegå dette argumentet på mange måter de siste månedene. Felles for alle synes å være at de rett og slett ikke har noen reelle argumenter. Og hva gjør man da? Jo, det er den samme gamle leksa – man tyr til skjellsord, fornærmelser og stygge, udokumenterte påstander. Det har vi hørt fra Lan Marie Berg, Rasmus Hansson og Eva Joly. Felles for dem alle, er at de fullstendig mangler saklige argumenter. Og sist ut er altså Nina Jensen i Nettavisen, og hun påstår at argumentet er fordummende.

Som støtte for sin påstand, henviser hun til en kronikk av Victor Normann, som i DN (bak betalingsmur) hevder at argumentet om at mer forurensende oljeproduksjon vil ta over dersom Norge legger ned sin produksjon, er like dumt som om man påstår at dersom jeg ikke fyller på bensin på bilen min, så vil noen andre gjøre det. Og det høres jo ganske tilforlatelig ut, eller?



Sannheten er imidlertid at denne professoren i samfunnsøkonomi kommer med et eksempel som er fullstendig irrelevant og i virkeligheten avslører at han overhodet ikke har skjønt hva saken dreier seg om. Ja, sannheten er at det er hans eget eksempel som er direkte fordummende, fordi det overforenkler hele problemstillingen og utelater de viktigste aspektene ved hele saken. Om det er denne typen overforenklet og irrelevant logikk som preger hans undervisning, burde det virkelig skremme oss.

annonse

La meg forklare hvorfor sammenligningen til Norman er så feilslått: Bensinen i norske bensinpumper er allerede produsert og er tilgjengelig for alle. Om den ene eller andre fyller på bensinen i sin bil, har absolutt ingen betydning. Om noen ikke ønsker å kjøre bensinbil, har det kun betydning for personens egen samvittighet.





Mens når man diskuterer olje- og gassproduksjon, så snakker vi om en ressurs som fremdeles ligger ubenyttet under havbunnen. Og det er absolutt ikke uten betydning hvem som pumper den opp. Om et selskap på norsk sokkel pumper opp oljen og gassen med lavt utslipp av såkalte klimagasser, så innebærer det selvfølgelig lavere utslipp en om en annen stat produserer oljen med stort utslipp av klimagasser.

Om Normanns eksempel skulle hatt noen som helst relevans til sakens realiteter, så måtte han ha operert med to bensinpumper, en med norskprodusert bensin med lavt utslipp av klimagasser, og en med bensin som var produsert utenlands med stort utslipp av klimagasser. DA ville eksempelet hatt relevans.

annonse

Da kunne man spørre om det hadde hatt noe å si for utslippet av klimagasser om vi som forbrukere bruker den ene eller den andre pumpen, og selv et barn ville forstå, at dersom den norskproduserte bensinen forsvant og alle brukte bensin fra den mest forurensende produsenten, så ville utslippene av klimagasser øke!

Det burde være så enkelt å forstå at selv en belest økonomiprofessor burde forstå det. Men det gjør han åpenbart ikke. Og det gjør heller verken Rasmus Hansson, Lan Marie Berg, Eva Joly eller Nina Jensen.

Når Norge sender norsk gass og olje som er produsert med lavt utslipp av klimagasser i rørledninger til europeiske land, så medfører det at disse landene får tilgang til den minst forurensende oljen og gassen. Samtidig kan de legge ned sine grovt forurensende kullkraftverk, slik at summen av den norske oljen og gassen totalt sett blir langt lavere utslipp av klimagasser i hele Europa.

Om Norge brått stanser sin produksjon, sier det seg selv at norsk olje og gass vil måtte erstattes av mer forurensende produkter fra andre, samtidig som det vil gå lang tid før kullkraftverkene kan legges ned.

Dette burde være uhyre enkelt å forstå. Men ikke for miljøfanatikerne. Er de regelrett dumme eller velger de å overse realitetene? Har de fått så til de grader tunnelsyn, at de ikke makter å innse det selvinnlysende?

Da er det ganske drøyt at de påstår at andre er dumme.

Men mot den dumme kjemper ti vise forgjeves, sies det. Og de aller verste dumme er de som selv tror de er kloke.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse