Det er i et meningsinnlegg i det anerkjente legetidsskriftet The Lancet at advarselen fremkommer.

Oppropet er undertegnet av ca 15 eksperter fra ulike land. De viser til at vaksinene fortsatt viser seg effektive mot alvorlig sykdom fra alle varianter, men i noe mindre grad mot deltavarianten. De mener de negative effektive effektive, samt usikkerhet rundt bivirkninger, taler mot en tredje dose for befolkningen som helhet.

De viser til at noen bivirknger kommer i sterkere grad etter andre enn første dose, og at det ikke kan utelukkes at bivirkningene etter en tredje dose kan øke ytterligere.

Dernest mener de vaksinedosene heller burde prioriteres til befolkninger som ennå ikke er vaksinert.

I oppropet heter det også at man bør vurderer å oppgradere vaksinene slik at de rettes mot varianter som har mutert vekk fra de opprinnelige variantene vaksinene var laget mot. De henviser til måten de årlige influensavaksinene endres og bygges opp mot relevante varianter som oppstår.

Forfatterne blant innlegget advarer også mot at anbefalinger om en tredje vaksinedose kan øke skepsisen mot å ta første og andre dose også, noe som ytterligere taler mot så lenge to doser er nok til å forebygge alvorlig sykdom.

