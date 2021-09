annonse

Demokratenes Vidar Kleppe tror at partiet kan komme over sperregrensa og havne på Stortinget i kveld.

– Glem MDG, Rødt og hvem det nå måtte være – det er vi som kommer til å bli årets store overraskelse, sier Kleppe i et intervju med Dagbladet.

Den tidligere Frp-politikeren startet Demokratene for 20 år siden etter at han ble kastet ut av Frp av daværende leder Carl I. Hagen for å være en «populist».

– Sjokk for eliten

Ved forrige valg fikk partiet kun 0,1 prosent av stemmene, men flere meningsmålinger i diverse norske aviser har vist at Demokratene kan klare å komme over sperregrensen.

Kleppe nevner blant annet den siste valgmålingen i Resett der Demokratene ble størst og fikk over 40 prosent av stemmene. Han sier at valget i kveld kommer til å bli et stort sjokk for norske journalister.

– For meg blir det ikke noen stor overraskelse om vi kommer over sperregrensa – men det kommer til å bli et digert sjokk for mediene og for elitene i Norge, sier Kleppe.

– Dette er nok litt med oss som det var med Donald Trump. Det er ikke alle som våger å si at de skal stemme Demokratene når meningsmålerne ringer og spør. Derfor tror jeg at Demokratene er underrepresentert på målingene. Så bare vent til i kveld, fortsetter han.

– Kaster bort stemmen

Kleppe legger til at Demokratene ikke kommer til å støtte verken Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg, og hevder at både Høyre og Arbeiderpartier er globalister.

– Demokratene er det eneste antiglobalistiske partiet. Hvis vi får gjennomslag, så vil du merke det. Om Erna eller Jonas er statsminister, det flytter bare noen promille. Folk flest merker ingenting. Men Demokratene har en politikk som skiller seg kraftig ut.

Dagbladet har også intervjuet Frps Per-Willy Amundsen som sier at de som stemmer på Demokratene vil kaste bort en stemme.

– Det er bare ett reelt parti som kommer inn på Stortinget og som vil kutte avgiftene, føre en streng innvandringspolitikk og bevare norske verdier og kultur – og det er Fremskrittspartiet, sa Amundsen nylig til Dagbladet.

