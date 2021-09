annonse

Men foreldre føler presset.

– Jeg synes nesten det er for vanskelig for oss foreldre å ta dette valget. Selv er jeg redd for bivirkninger som vi ikke kjenner til nå, sier Marte Wenk-Wolff.

Hun har to barn i aldersgruppen 12-15 år og har ennå ikke bestemt seg for om de skal vaksineres.

– Alle foreldre vil jo gjøre det beste for barna sine og hvis man senere finner ut at man har blitt «lurt» til noe, blir jeg veldig skuffa. Hva om det ikke er bra for barna?

NRK skriver at de har «snakket med flere andre foreldre som er i tvil om hva de skal velge.»

– Jeg er ikke vaksinemotstander, for jeg har jo tatt vaksine selv. Men jeg er skeptisk til å gi vaksinen til et barn fordi vi ikke vet nok med tanke på bivirkninger i denne gruppa og hvordan kroppen reagerer, sier en mor på Sunnmøre.

Kjetil Kåsa er pappa til Kasper (12). Han synes også valget er krevende.

– Jeg synes det er vanskelig. Egentlig burde vaksinen vært prøvd ut mer før vi gir den til de minste, sier han.

Kåsa er også i tenkeboksen.

– Jeg er redd for ettervirkninger. Man må jo holde barna så sunne og friske som mulig.

– Ikke noe press

Overlege Preben Aavitsland ved FHI er ikke bastant. Han har forståelse for at foreldre trenger tid og informasjon for å ta et valg, skriver NRK.

– De må huske på at vaksinasjon er frivillig. Her er det ikke noe press. Vaksinasjon er for barnets skyld, ikke for andres skyld.

Aavitsland mener barna kommer til å smittet hvis hvis de ikke vaksineres

– For barn er koronasmitte lite farlig, men noen kan få en alvorlig komplikasjon som rammer flere organer og kan trenge behandling på intensivavdeling, sier han.

