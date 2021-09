annonse

annonse

Klokken 21 ble de offisielle valgprognosene sluppet.

Prognosene baserer seg på alle forhåndsstemmer og hittil opptalte valgtingsstemmer.

Selv om det endelige resultatet langt ifra er klart, begynner Stortingets sammensetning for perioden 2021 til 2025 å materialisere seg.

annonse

Det ligger an til en rødgrønn regjering med Ap, SV og Sp.

Høyre har så vidt karret seg over 20-tallet, en klar nedgang fra 2017. Partiets tidligere regjeringspartner Fremskrittspartiet ser også røde tall.

De minste stortingspartiene, nemlig MDG, Rødt, Venstre og KrF, ligger alle i lendet rundt sperregrensen på 4 prosent.

annonse

Les også: Ingen Sandberg-effekt for Liberalistene

Her har særlig MDG og Rødt hatt fremgang siden forrige valg, mens Venstre og KrF stort sett har uendret oppslutning.

Størst synes skuffelsen å bli for mikro- og minipartiene, som i all hovedsak opplever kraftig nedgang og i noen tilfeller halvering av stemmetallet sammenlignet med 2017.

Les også: Velgerne vender småpartiene ryggen

Unntaket er Demokratene, som foreløpig har rundt 1,2 prosent oppslutning på landsbasis og rundt 1,6 prosent i Vidar Kleppes hjemfylke Agder.

Det er ikke bare på partienes valgvaker det jubles – eventuelt gråtes. Også på Facebook deler de politiske partiene med sine reaksjoner.

Resett har tatt en sjekkerunde.

Slik reagerer partiene på valgvakene og Facebook:

annonse

Arbeiderpartiet

– Ørnen er på vingene igjen, sier Aps nestleder Bjørnar Skjæran til NTB.

– Nå er det vanlige folks tur!, skriver Ap på Facebook, etterfulgt av et roseikon.

Utspillet får imidlertid ikke bare positive tilbakemeldinger blant følgerne.

– Hva mener dere med vanlige folk? Bare dere holder dere laaaaaaangt unna MDG, så skal jeg være glad jeg… Gratulerer med valget, skriver en kvinne.

– Sette dåke mennesker i bås fordi di ikkje enige med dåke ?, skriver en annen.

Høyre

Klokken 22:35 har Høyre fortsatt ikke uttalt seg på Facebook.

Fra partiets valgvake i Oslo sentrum kan NTB melde om god stemning.

– Det er faktisk sykt god stemning her inne. Vi har så stor grunn til å være fornøyd med oss selv.

– Vi har stått på alle sammen, og ikke minst har Erna gjort det, sa andre nestleder Tina Bru.

– Mer champagne, ropte Bru på vei ned fra scenen.

Rødt

– Lyden er så høy her i salen at jeg som er teknisk ansvarlig ikke hører støyen, skriver Rødt på sin Facebook-konto.

annonse

Innlegget er et svar til en person som klager på støy i lyden i live-streamingen fra partiets valgvake på Samfunnssalen i Oslo.

Miljøpartiet De Grønne

– Det er mer enn en dobling av MDGs stortingsgruppe, sier Bastholm i en tale til MDGs valgvake om at partiet for første gang ser ut til å få over 100.000 stemmer.

Men fortsatt ligger partiet og kaver like under sperregrensen. Foreløpig oppslutning er 3,7 prosent, og MDG kan i så fall se langt etter utjevningsmandater.

– Ganske nervepirrende, kommenterer Bastholm ifølge NTB.

Kristelig Folkeparti

På KrFs valgvake hadde partileder Kjell Ingolf Ropstad akkurat gratulert Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre med valgseieren.

Så gikk brannalarmen.

Gjestene måtte evakulere lokalet straks etter at Ropstad hadde takket for partiets innsats og varslet at Solberg-regjeringen går av.

Foreløpig har de fleste partiene ikke kommentert valgprognosene.

Resett vil med jevne mellomrom oppdatere saken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474