annonse

annonse

USAs forrige president, Donald Trump, har omsider løftet litt på sløret rundt sine politiske planer for 2024.

Trump kom med kommentarene under et eksklusivt intervju med Fox News Digital søndag, da han ble spurt om hvorvidt han planlegger å fremme et potensielt kandidatur for Det hvite hus i 2024.

– Det nærmer seg et punkt der vi egentlig ikke har noe valg. Det er skammelig, sa han.

annonse

Biden-ydmykelse

Trump rettet deretter sterk kritikk mot president Biden og omtalte Biden-administrasjonens militære tilbaketrekning fra Afghanistan som den «største ydmykelsen i vårt lands [USAs] historie.»

– Se på Afghanistan og hva som skjedde og de meningsløse dødsfallene uten grunn. Militære foreldre vil snakke med meg. De vil ikke snakke med Biden. De er bare helt knust, sa han.

annonse

«Splittende»

Trump beskrev også president Biden som «en inkompetent leder for landet vårt [USA]» og kalte administrasjonen hans for «splittende».

– De fortsetter å fortelle alle sammen hvordan de vil samle folket og være inkluderende. De er ikke inkluderende, de er veldig, veldig splittende, sa han.

Usikkerhet

Det er fortsatt uklart på dette tidspunktet om og når Trump eventuelt vil komme med en formell kunngjøring om sine politiske planer for 2024.

I helgen ble den tidligere presidenten spurt av en gruppe politibetjenter på et arrangement som markerte 20 års dagen for 11. september-angrepene om hvorvidt han vil fremme et potensielt presidentkandidatur:

– Jeg tror du kommer til å bli glad, svarte USAs 45. president.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse