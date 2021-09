annonse

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor mener det har vært for mange partilederdebatter i valgkampen.

Dette kom frem under NRKs morgenprogram, Politisk kvarter, hvor flere av partiledernes nærmeste rådgivere deltok, skriver NTB.

– Jeg synes det. Det er viktig at vi stiller opp til debatter, det skal selvsagt en statsminister gjøre, men tv-seingen har stupt, tv-mediet når knapt folk under 60 år. Likevel er valgkampene bundet opp, for vår del i partilederdebatter og statsministerdebatter, som gjør at du må organisere hver uke etter dem, sa Alstadsæter, som fungerer som en presseansvarlig for Solberg.

Han mener de gjerne skulle sett de kunne bruke denne tiden på andre vis, for å nå andre velgergrupper.

– Valgkampen 2021 synes jeg fremdeles er bundet opp i et gammelt medium, og burde blitt brukt annerledes, sa Alstadsæter.

Statsminister Erna Solberg har deltatt i rundt 10 slike debatter, ifølge Høyres presseansvarlige.

Aps kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen var en av dem som var uenig i dette, og mente at viktige velgergrupper fortsatt nås via partilederdebattene.

