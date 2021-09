annonse

Han hadde håpet og trodde på stortingsplass. Men valgresultatet for Demokratene svarer ikke til forventningen til Vidar Kleppe og nyvalgt partileder Geir Ugland Jacobsen hadde.

I Vest-Agder ligger partiet kun på 2,6 prosent litt over kl 22:20 da mer enn 90 prosent av stemmene er talt opp. Det var der man regnet muligheten som størst for et mandat, og det for Vidar Kleppe.

– Dette er ikke bra for Norge, sier Kleppe i en kort kommentar til Resett mandag kveld.

I Kristiansand, hvor Demokratene fikk hele 13 prosent i lokalvalget i 2019, får de kun 3,0 prosent så langt i stortingsvalget 2021.

På landsbasis med 80 prosent av stemmene talt opp ligger Demokratene an til 1,2 prosent.

– Hva tror du er grunnen til at dere ikke får et bedre resultat?

– Det at vi ikke fikk slippe til i debatter i MSM-medier, valgomater og skolevalg er selvsagt hovedårsaken for at Demokratene som setter Norge først og har det beste programmet, ikke ved dette valget klarte sperregrensen på 4 prosent, sier han videre før han legger til:

– Vi gir oss ikke. Vi kommer sterkere tilbake.

1, 2 prosent vil så langt Resett kan beregne an til en partistøtte på litt over 2 millioner kroner per år.

