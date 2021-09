annonse

I 2010 kjøpte Statskog 1,1 million dekar skog, hvorav 750.000 dekar produktiv skog, med vekt på Østlandet.

Samtidig vedtok regjeringen at Statskog skulle avhende skogeiendommer i andre deler av landet gjennom såkalt arrondering. Hensikten var å opprette større, mer sammenhengende driftsenheter og dermed effektivisere Statskogs drift.

Ti år senere har Statskog avhendet rundt 545.000 dekar – fra Rogaland i sør til Troms i nord. Aller flest salg har funnet sted i Nordland, Vestland, Trøndelag, Oppland og Telemark, mens Akershus, Østfold og Agder stort sett ikke omfattes av salget.

Blant kjøperne glimrer imidlertid én gruppe med sitt fravær: de unge, uetablerte i alderen 18 til 30 år. Det skjer samtidig som gårdsbruk og fiskekvoter i dag koster titalls millioner.

Da den rødgrønne regjeringen i 2011 fastsatte reglene for arronderingssalget, ble de unge, uetablerte ikke nevnt med et ord. Men heller ikke Høyre-Frp-regjeringen, som tok over i 2013, har gjort noe for at ungdom i distriktene skal kunne bli skogbrukere.

– Vi skal oppnå høyest mulig pris, svarer Statskog.



