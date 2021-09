annonse

annonse

Sp-nestleder Ola Borten Moe vil ha en mindretallsregjering med Sp og Ap.

Det uttaler han til Adresseavisen, og det selv om de ikke har flertall.

– Ja, vi fikk jo ikke flertall, sier Borten Moe, og legger til:

annonse

– Det er ei mindretallsregjering vi har. Og det har vært en helt vanlig styringsform i Norge. Så det i seg selv er ikke spesielt oppsiktsvekkende.

Borten Moe sier at de må samarbeide med andre partier for å få flertall for statsbudsjetter.

– Det har vi også sagt, at det er naturlig at vi gjør opp statsbudsjettene med de partiene som ikke har vært i regjering til nå, sier han, og presiserer at det gjelder rødgrønn side.

annonse

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener også at det er en politisk avstand mellom Sp og SV.

– Det er svært vanskelig å si noe om. Vi skal gå inn i de samtalene vi har blitt invitert til av Jonas Gahr Støre, og vi skal se hva som kommer ut av de samtalene, men foreløpig er vårt foretrukne alternativ et alternativ med Sp og Ap, sier Arnstad på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

SV-nestleder Kirsti Bergstø ser ingen avstand.

– Jeg skjønner ikke hvor avstanden er så stor at man må lage den større i den offentlige samtalen. Skal man få snudd sentraliseringspolitikken og erstatte den med nærhet, så er det klart at SV må være med på det, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474