annonse

annonse

Rødt klatret over sperregrensen og får inn åtte representanter på Stortinget.

Nå får han selskap av syv andre partifeller, og sier at Rødt vil bruke sin nyvunne styrke til å få gjennom mer venstrepolitikk.

Les også: NRK: Rødt er for deg, meg og alle (+)

annonse

– Vi ønsker gjerne en avtale med en ny regjering til å få til ny kurs for landet vårt. Det er venstresidas valgseier vi har sett i kveld. Vi er klare for samarbeid, men også for legge press på regjeringen for å få til reell forandring, sier partileder Bjørnar Moxnes til NTB.

Mimir Kristjansson er blant de mer kjente politikerne som sikrer seg stortingsplass på utjevningsmandat.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474