annonse

annonse

Det var under en briefing Biden mottok om skogbrannene i Idaho at avbrytelsen skjedde.

Fox News har en toppsak ute om hendelsen. De mener det ikke er første gang staben ved Det hvite hus prøver å hindre Joe Biden fra å engasjere seg i samtaler «utenfor skript».

Det hvite hus sendte direkte fra møtet Biden var med på. Presidenten skal ha snakket fra talepunkter, men da han tilsynelatende gikk fritt og utenfor skript og stilte et spørsmål til George Geissler fra the National Association of State Foresters, kuttet Det hvite hus sendingen som klippet under viser.

annonse

I klippet under kan man høre Biden spørre:

– Can I ask you a question? (Kan jeg spørre deg om en ting?)

– Of course, (Selvfølgelig) svarte Geissler

annonse

– One of the things that I’ve been working on with some others is — (noen av det jeg har jobbet med sammen med andre er…) sier Biden før sendingen blir brutt.

BIDEN: “Can I ask you a question?” *White House feed cuts out” pic.twitter.com/YQ9I9u3r98 — RNC Research (@RNCResearch) September 13, 2021

Forrige måned blir det hevdet at Det hvite hus kuttet lyden, men lot kamera gå, mens Biden ble stilt spørsmål om uttrekningen fra Afghanistan.

The White House cut the audio/video feed of Biden’s event so viewers could not hear reporters could ask questions. Media pool cameras, however, kept rolling pic.twitter.com/fdTWpyp7ZO — Charlie Spiering (@charliespiering) August 25, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474