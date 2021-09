annonse

Enestående med tanke på ytelse og allsidighet, spås jagerflyet F-35C til å revolusjonere luftkrigføringskapasitetene til USAs hangarskip.

The National Interest rapporterer at det amerikanske sjøforsvaret tar sikte på å ta i bruk så mange som 273 F-35C jagerfly, en anskaffelse som spås til å transformere luftkrigføringskapasitetene til den amerikanske marinen og redefinere maktprojiseringskapasitetene til amerikanske hangarskip-flåtegrupper i flere tiår framover.

Variantene

Selv om det ofte refereres til i entall, ble Lockheed Martins femte generasjons F-35 stealth-jagerfly designet som tre separate fly – med hver versjon spesialbygd for å utføre spesifikke oppgaver for tre forskjellige grener i det amerikanske militæret. F-35A er en konvensjonell start- og landingsvariant som vil erstatte det amerikanske flyvåpenets F-16 Fighting Falcon, mens F-35B er en modell med korte lettings- og vertikale landingskapasiteter – skreddersydd for marinekorpsets unike operasjonelle fokus. Til slutt finnes F-35C, som er designet for å operere fra hangarskip som en del av hangarskip-flåtegrupper.

F-35C

F-35C gikk inn i tjeneste i 2019 som den amerikanske marinens første hangarskipbaserte 5. generasjons stealth-jagerfly. Det ble først utplassert i august 2021 ombord Nimitz-klasse hangarskipet USS Carl Vinson. Mens F-35A- og B-variantene er svært like med tanke på ekstern design, kan F-35C umiddelbart gjenkjennes for sine store sammenleggbare vinger, som er ment for å spare plass på overfylte hangarskipdekk. Flyet har et 43 fot (ca. 13 meter) langt vingespenn, sammenlignet med 35 fot (ca. 10,5 meter) for A- og B-modellene.

Det er den tyngste F-35-varianten, og veier 7.000 pund (ca. 3175 kg) med full nyttelast. F-35C har også størst intern drivstofftank med en liten margin, selv om dette ikke gir det en betydelig kampradiusfordel i forhold til F-35A. F-35C har over 5.000 pund (ca. 2270 kg) med våpen i sine interne sluser, eller tilsammen 18.000 pund (ca. 8160 kg) i eksterne og interne våpenlagringsløsninger for situasjoner hvor man kan ofre jagerflyets stealth-kapasiteter i bytte mot maksimal slagkraft.

Den amerikanske marinens nåværende arbeidshest-jagerfly, Boeings F/A-18E/F Super Hornet, har en kampradius på litt under 400 nautiske mil (ca. 740 km). Dette er en viktig potensiell sårbarhet i en tid hvor kinesiske og russiske taktiske angrepskapasiteter raskt blir bedre. Sistnevnte vil snart ta i bruk det formidable nye hypersoniske cruisemissilet 3M22 Tsirkon mot skip. Med en rekkevidde på opptil tusen kilometer og en flyhastighet på rundt ni ganger lydens hastighet (Mach 9), er russiske militære tjenestemenn og forsvarseksperter sikre på at Tsirkon effektivt kan omgå overflate-til-luft-forsvarssystemene til flåtegrupper og ta ut amerikanske hangarskip med bare ett treff.

Det kinesiske militæret utvikler lignende kapasiteter gjennom det hypersoniske ballistiske missilet DF-17. Dette betyr at US Navys hangarskip i sin nåværende form vil i økende grad bli tvunget til å operere innenfor angrepsrekkevidden til de siste russiske og kinesiske missilene, noe som utsetter USAs hangarskip-flåtegrupper for større risiko og kompliserer deres evner til effektivt å projisere makt.

Fordelen

Det er her F-35C kommer inn. Med en kampradius på 670 nautiske mil (ca. 1240 km) uten å måtte fylle drivstoff, reduserer jagerflyet trusselen som missiler som Tsirkon utgjør for amerikanske hangarskip-flåtegrupper, samtidig som det utvider gruppens operasjonelle rekkevidde. Som et femte generasjons stealth-jagerfly er F-35C mer overlevelsesdyktig enn Super Hornet. Ikke bare er de tryggere å operere over hele linja, men F-35C utvider også betydelig omfanget av oppdragsmuligheter for den amerikanske marinen. Disse inkluderer angrepsoppdrag mot verdifulle mål dypt inne i fiendtlig luftrom, samt potensialet til å utføre flere angrep under ett sorti.

Uten tvil utstyrt med de mest avanserte og robuste sensorene til alle aktive jagerfly i verden, introduserer F-35C også en helt ny dimensjon innen nettverksbasert krigføring. Jagerflyet fungerer som en kraftmultiplikator for resten av hangarskip-flåtegruppen med sine banebrytende «sensor fusjon»-funksjoner, som tegner et dynamisk bilde av slagmarken for vennlige sjø-, luft- og bakkeenheter i nærheten.

