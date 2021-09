annonse

På valgdagen gikk Vidar Kleppe offensivt ut i Dagbladet og mente Demokratene ville komme over sperregrensa og havne på Stortinget.

– Glem MDG, Rødt og hvem det nå måtte være – det er vi som kommer til å bli årets store overraskelse, sa Kleppe.

Men det skjedde ikke. Demokratene, som hadde vært helt oppe på 3,1 prosent på en måling for Dagbladet og som også lå over to prosent på noen andre målinger i løpet av vinteren og mot sommeren, falt tilbake de siste ukene og lå mellom 0,9 og 1,6 prosent på målinger i regi av TV 2 og NRK. Valgresultatet klokket inn på 33 000 stemmer og 1,2 prosent.

Selv ikke i Vidar Kleppes hjemfylke Vest-Agder gikk det bra, med bare 2,6 prosent. I Kristiansand, hvor Demokratene fikk hele 13 prosent i lokalvalget i 2019, fikk de kun 3,0 prosent denne gang.

Kleppe forklarte det dårlige resultatet slik til Resett mandag kveld:

– Det at vi ikke fikk slippe til i debatter i MSM-medier, valgomater og skolevalg er selvsagt hovedårsaken for at Demokratene som setter Norge først og har det beste programmet, ikke ved dette valget klarte sperregrensen på 4 prosent, sa han og la til:

– Vi gir oss ikke. Vi kommer sterkere tilbake.

– Holder ikke å være uenige med andre

Men i Frp mener man Demokratene ikke har det som skal til. De kritiserer Demokratene for å basere seg på motstand mot Frp.

– Å være et parti som bare er uenig med et annet parti, det gir ikke et langsiktig, levedyktig livsgrunnlag, slo Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen tilbake med i et intervju med Dagbladet mandag kveld.

Solvik-Olsen mener det var noe helt annet da Anders Lange i sin tid stiftet et parti: Det fylte et vakuum.

– Bortkastet stemme

En annen som er oppgitt er Frp-profilen og avgått leder av Oslo Frp Peter N. Myhre.

– Det gikk som jeg har hevdet i månedsvis: En stemme på «Demokratene» er en hjelp til sosialistene, sier Myhre til Resett og legger til:

– Jeg antar at fornuftige folk som har stemt på Demokratene nå skjønner at prosjektet deres har vært en fiasko.

– Ombestemte meg

Også i kommentarfeltet til Resett er det mye kritikk mot Demokratene og de som stemte på dem.

– Som forutsett.. noen bortkastede stemmer på dette tullepartiet, skriver en.

– Gjorde meg klar til å stemme Demokratene jeg, men ombestemte meg inni stemmeluken..Hvorfor glapp en stemme til Demokratene fra meg?…Fordi retorikken på Demokratenes Facebookside er full av usaklige og usmakelige personangrep og annet negativt. Ikke bra. Så da var det ikke aktuelt. Rydd opp og skjerp omtalen av andre mennesker og politikk i Norge. Hvem i alle dager skal Demokratene egentlig samarbeide med? Ingen virker å være gode nok.., skriver en annen.

– Hvorfor ikke tydeliggjøre hva som er alternativet i politikken fremfor å kun spekkhogge mot Frp, som jo faktisk ikke står så langt fra Demokratene politisk som det de rødgrønne gjør? skriver en tredje.

– Ble en selvoppfyllende profeti

Geir Ugland Jacobsen sier i en kommentar til Resett at de ser framover mot neste valg.

– Dessverre bredte det seg et inntrykk av at en stemme til Demokratene var bortkastet fordi vi ikke ville nå opp, og det ser ut til å ha blitt en selvoppfyllende profeti, ved at velgerne har valgt andre partier med mer sikker stortingsrepresentasjon, av taktiske årsaker.

Men Ugland Jacobsen mener Demokratene «bare såvidt har begynt» og at de «er i siget på lang sikt.»

– Vi skal fortsette å vokse, og øke innflytelsen vår i norsk politikk. Det er behov for et parti som setter Norge først, og ved neste korsvei vil skal vi fremstå som et sikrere alternativ.

Partilederen velger å se det positive i det.

– I løpet av åtte måneder med partibygging, har vi økt oppslutningen om Demokratene på landsbasis med 1200 %. Det er en grei start, sier han med henvisning til at Demokratene bare fikk 0,1 prosent av stemmene i 2017.

