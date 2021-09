annonse

annonse

Nestlederen i Ap sier at deres mål er en flertallsregjering med SV og Sp.

Hun sier at de skal snakke med alle partier som ville skifte regjering, og ønsker seg en flertallsregjering med SV og Senterpartiet.

– Vi er takknemlige for at velgerne har gitt så tydelig uttrykk for at dagens borgerlige regjering må byttes ut, og at det er solid grunnlag for å gjøre det på vår side. Ap, som største parti, vil ta initiativ til samtaler med alle partier som har gått til valg på å bytte ut dagens regjering, med mål om å danne flertallsregjering med SV og Sp, sier Tajik i mandagens Politisk kvarter på NRK.

annonse

Både Ap og SV har landsstyremøter klokka 14 tirsdag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474