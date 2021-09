annonse

Kommunistregimet har innført strenge lover for dataspill. Personer under atten år får bare lov til å spille tre timer i uken.

Tillatelsen gjelder kun fredag, lørdag og søndag fra klokken 20 til 21. Dette gjelder alle plattformer slik som pc, pad og telefon, skriver Reuters.

En konsekvens av de nye lovene er at det vil gi rivalene USA og Sør-Korea store fordeler i E-sport. Det er internasjonale konkurranser i videospill. Det begynte i Kina, Korea og Japan, men har nå spredt seg til resten av verden. Det er rundt 400 millioner spillere. I dag har Kina flest topplag i verden, men med de nye lovene vil det bli umulig for Kina å fortsette, skriver Financial Times.

Gaming blir kalt «åndelig opium» og fører til en voksende avhengighet. Men nå har Beijing innført nye strenge regler. Dette er en del av et stort skifte fra Beijing for å styrke kontrollen over samfunnet. Etter mange år med økonomisk vekst forsøker nå kommunistpartiet å ta tilbake makten. Foreløpig har de strammet grepet innenfor områder som teknologi, utdanning og eiendom.

E-sport er en stor næring i Kina og er veldig populær, det er verdens største videospillmarked og genererer inntekter på 44 milliarder dollar. Nå advares det med at kommunistregimets nye grep vil undergrave Kinas posisjon. Toppspillere trener rundt 70 timer i uken, men med 3 timer i uken vil det bli umulig å holde et internasjonalt nivå.

