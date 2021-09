annonse

annonse

Til tross for massiv mediedekning, klarte ikke MDG å karre seg over sperregrensen. Det er mange glade for.

Alt lå til rette for MDG, som fikk lagt til rette av mediene som gjorde at klimapolitikken ble sentral under hele valgkampen. Blant annet fikk de stor oppmerksomhet i diverse nyhetskanaler da de krevde slutt på all oljeleting om de kom i en maktposisjon.

Men slik gikk det ikke. «Klimapartiet» fikk en gedigen nedtur og havnet under sperregrensa.

annonse

Den twitter-glade MDG-profilen Eivind Trædal ble stille da valgresultatet var et faktum, og kom med få oppdateringer utover valgkvelden. Til slutt skrev han på Facebook at han «skulle ønske MDG gjorde det bedre», men gledet seg over regjeringsskifte.

Norges største avis VG har gitt MDG massiv oppmerksomhet under valgkampen. De skriver følgende i en kommentar etter valgnederlaget:

«Skuffelsen er like brutal som oppturen var euforisk for knappe måneden siden. Da FNs klimarapport meldte kode rød for kloden. Og partiet fikk en voldsom oppsving. Årets valg var muligens det nærmest MDG kunne komme reell makt over den norske klimapolitikken. De kom til kort».

annonse

Mikrofonstativ til MDG

VG-kommentaren er lagt ut på avisens Facebook-side. Der er majoriteten av de som har kommentert overlykkelige.

– Fantastisk seier for Norge at disse menneskene som vil spenne bein på hele samfunnet kom under sperregrensen, skriver en person.

– Folket har talt, MDG er uønsket.

– Journalisten er tydeligvis veldig skuffet når det ikke hjalp at VG ga MDG mikrofonstativ i hele valgkampen. Kampanjejournalistikken hjalp ikke, sorry VG, skriver en annen.

– MDG er der de hører hjemme, under sperregrensen. Bu-hu, Trædal. Du tapte. Synd det. Nå blir det oljeboring i fire år. Hell yeah!, skrives det.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474