annonse

annonse

KrF-lederen er skuffet, men han tror det er mulig å heve partiet.

Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 3,8 prosent, det er under sperregrensen på fire prosent og ender opp med tre mandater, skriver NTB.

– Jeg er i all fall veldig motivert for å jobbe, men det er klart at i dag er det veldig kjedelig å komme de få stemmene under, sa han under partilederdebatten i Stortingets vandrehall natt til tirsdag.

annonse

Men partilederen tror ikke dette valget betyr slutten på KrF som parti.

– Det blir en krevende oppgave, det skal jeg erkjenne. Men jeg er helt sikker på at det er mulig. Vi skal gjøre det vi kan de neste årene for å markere en tydeligere KrF-profil og ikke minst brede ut partiet, sa Ropstad.

Men kommentator i Vårt Land har lite tro på KrFs fremtid

annonse

Tidligere Hareide-rådgiver Emil André Erstad kaller 3,8 prosent for et dolkestøt.

– Det holder ikke å remobilisere de velgerne som tidligere har stemt KrF, så lenge partiet ikke vinner nye. Den demografiske utfordringen med at KrFs velgere dør ut er kanskje mer sann enn mange i partiet liker å tro. Det er kanskje for krevende å finne velgere som er imot selvbestemt abort, sier tja til konverteringsterapi og samtidig er for en offensiv klima- og flyktningpolitikk. De velgerne er det altfor få av, skriver Erstad i kommentaren.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474