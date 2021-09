annonse

Først skal han møte partiledelsen og sentralstyret. Så vil han snakke med Vedum.

– Nå skal jeg snakke med mitt eget parti – partiledelsen og sentralstyret – i morgen. Så er det naturlig for de samtalene jeg har annonsert i kveld, at vi begynner med Senterpartiet, som er største parti. Så SV, og så skal vi snakke med Rødt og MDG, sier Støre til NTB, og legger til at de har fått et stort ansvar fra velgerne:

– Vi har et stort ansvar nå: Vi har fått et stort flertall. Det må tas noen valg. Men jeg tenker at alle må kjenne på det ansvaret. Vi skal få en god prosess mot en ny regjering, så kommer sakene i neste runde.

Arbeiderpartiet fikk 26,4 prosent av stemmene. Det er en nedgang på 1 prosent fra 2017. Men bedre enn meningsmålingene.

NRK melder at både SV og Ap har sentralstyremøter klokken 14 tirsdag.

