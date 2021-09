annonse

NTB melder at republikanere, anført av Donald Trump, har begynt å hevde at det foregår valgfusk under tilbakekallingsvalget i California.

Lokale ledere i partiet oppfordrer likevel velgerne til å gå og stemme, selv om de samtidig hevder at valget ikke er til å stole på.

Valglokalene stenger klokka 5 natt til onsdag norsk tid.

Harmeet Dhillon, som sitter i republikanernes nasjonalkomité, sier hun har laget en video hovr hun oppfordrer alle til å avlegge stemme. Samtidig sier hun det er umulig å vite om resultatet er til å stole på.

Larry Elder, en av republikanerne som ligger an til å ta over dersom guvernør Gavin Newsom blir avsatt av velgerne, har sagt at det godt kan være uregelmessigheter, og lenker til en nettside som heter «Stopp jukset i California».

Og tidligere president Trump, som alltid har påstått at valgfusk gjorde at han tapte presidentvalget, spurte retorisk mandag om «noen virkelig tror at tilbakekallingsvalget ikke er rigget».

Demokraten Gavin Newsom ligger ifølge meningsmålingene godt an til å beholde guvernørjobben.

Republikanerne lyktes i å samle inn nok underskrifter til at det måtte holdes nyvalg om guvernøren. Dersom over 50 prosent stemmer for å avsette Newsom, vinner den av de 45 andre kandidatene som får flest stemmer.

I utgangspunktet lå Newsom godt an siden California i flere årtier har vært en demokratisk høyborg, og der ingen republikaner har vunnet guvernørvalget siden Arnold Schwarzenegger i 2006.

