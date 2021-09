annonse

Med åtte stortingsrepresentanter ligger Rødt an til å få over 9 millioner kroner mer i støtte fra Stortinget årlig.

Stortinget opplyser på sine nettsider at Rødt de siste fire årene har fått cirka 6 millioner kroner i støtte: 848 000 kroner for sin ene representant, samt et grunntilskudd på nesten 5,14 millioner kroner.

NTB skriver at pengene går til å sikre at representantene har et støtteapparat rundt seg slik at de kan utøve sitt stortingsverv.

Nå som Rødt får åtte representanter, vil representanttilskuddet øke til nesten 6,8 millioner kroner. Rødt vil også få opposisjonstillegget, som gis til grupper med to eller flere representanter som ikke er i regjering. Dette er på drøyt 3,2 millioner kroner per år.

Dermed øker den årlige utbetalingen til partiet fra 6 millioner til 15,2 millioner kroner.

Stortingsrepresentantenes lønn kommer utenom. Rødts representanter må betale deler av lønnen i partiskatt, opplyser NTB.

