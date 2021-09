annonse

Vi har alle hørt tale om «velferdsprofitør», men få vet at det er Linn Herning i alliansen For Velferdsstaten og Magnus Marsdal i Tankesmien Manifest som står bak.

I 2015 gav Manifest Forlag ut Linn Hernings bok Velferdsprofitørene. Den skal være et resultat av fem års arbeid med å samle historier og fakta om dem som tjener penger på skattefinansierte velferdstjenester.

– Da jeg begynte i For Velferdsstaten i 2010 var fortellingen om privatisering av velferdstjenester at det var «å slippe alle gode krefter til». Jeg synes at det var et veldig forskjønnende bilde, sier hun til Vårt Land, men hun er usikker på opphavet til det moderne ordet:

– Jeg er ikke sikker på hvor ordet «velferdsprofitør» kom fra. Men det jeg gjorde var å dokumentere en reell utvikling i velferdstjenestene, og så ga jeg det et ord. Dokumentasjonen, ikke ordet, er årsaken til at boken hadde så stor effekt.

Manifest, som er finansiert av fagbevegelsen, gjorde god profitt på boken, og Marsdal bestilte en meningsmåling: «Hva synes du om følgende forslag: Private tilbud innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern skal kun drives av ideelle aktører, ikke kommersielle».

– Vi oppdaget en «grand canyon» mellom folk flest og en politisk elite, sier Marsdal, og at det opptar mange:

– Vi kom til at privat profitt på fellesskapets velferd kan bli et svært spørsmål.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er engasjert i kampen mot «velferdsprofitører».

– Jeg tror mange på venstresiden og i fagbevegelsen ikke tenkte klart om dette før Linn Hernings bok og Manifests strategiske arbeid. Nå har dette blitt en etablert sak, sier Moxnes.

