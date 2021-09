annonse

Den 1. oktober kobles Norge opp mot Storbriannias rådyre kraftmarked gjennom sjøkabelen North Sea Link. Prisen på kraft i landet er fire ganger så høyt som i Norge med over fem kroner kilowattimen. Og onsdag kveld spås prisene over Nordsjøen hos britene opp ytterligere fem ganger, opp mot 20 kroner per kilowattime.

Bloombergs energikorrespondent Javier Blas kommenterte rekordhøye britiske priser slik på Twitter tirsdag:

⚡⚡CRAZY POWER PRICES⚡⚡ UK day-ahead electricity prices climb further, much further, setting a fresh and eye-watering all-time high of £424 per MWh on the N2EX platform (up ~20% from yesterday's already record high). UK power prices tomorrow at 7-8pm will reach £2,500 per MWh pic.twitter.com/maiQN72DTN

— Javier Blas (@JavierBlas) September 14, 2021