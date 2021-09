annonse

NTB melder at Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han opplever samtalene med Senterpartiet og SV som gode, og at planen om en flertallsregjering sammen med dem ligger fast.

– Jeg sa at jeg hadde bare en bokstav i alfabetet der, og at det var en flertallsregjering av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Vi mente det var alternativet som hadde best mulighet for flertall, og det velgerne kunne ha preferanse for. Og det var slik det ble, sa Støre på en pressekonferanse dagen etter valgseieren.

Han fortalte at han har snakket med både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken, og at de vil fortsette samtalene de neste dagene.

– Det er samtaler preget av fortrolighet og tillit til hverandre, med respekt for at det er tre forskjellige partier. Jeg opplever at det er gode samtaler, sa Støre.

Han la til at han også vil snakke med Rødt og MDG i respekt for deres velgere.

