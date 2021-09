annonse

I et intervju i Nettavisen sammenliknet Øystein Spetalen SVs misunnelse og hevn mot de rike med Hitler og jødene. Dette har fått Antirasistisk senter til å reagere.

– Dette er selvfølgelig ikke tilfelle i Spetalens påstått forfølgelse av de rike. Å dra likhetstrekk mellom politisk uenighet eller politisk motstand og rasistisk forfølgelse og utryddelse av en folkegruppe, er feilslått. Denne formen for tankefeil kan føre til misinformasjon rundt roten og omfanget av jødeforfølgelse, som er farlig nær det å uskadeliggjøre historiens verste folkemord, skriver Magali Courtade og Carima Tirillsdottir Heinesen fra Antirasistisk Senter i Nettavisen.

– Her er det også verdt å nevne at jøder på den tiden (men også i dag) i Europa ble anklaget for å stå bak sosialistiske makter, i den såkalte jødiske bolsjevisme konspirasjonsteorien. Videre var sosialister og kommunister også offer for nazistisk forfølgelse. Det at Spetalen trekker likhetstrekk mellom et sosialistisk parti og nazistene som forfulgte og henrettet sosialister, opplever vi som smakløst.

Bakgrunnen for Antirasistisk senters reaksjoner er en podkast med Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum, der investor Øystein Spetalen snakket om politikk og økonomi. 11 minutter inn i podkasten sa Spetalen følgende:

«[Sosialistisk Venstreparti] appellerer til misunnelse og til hevn. Det er litt som Adolf Hitler gjorde på 30-tallet i Tyskland, å ta jødene. De kontrollerte bankene, de kontrollerte næringslivet, og de kontrollerte kulturlivet. Årsaken til at du er holdt nede, er de rike, flinke jødene».

Courtade og Tirillsdottir Heinesen fra Antirasistisk advarer at Holocaust-sammenligninger kan bidra til å ufarliggjøre nazistisk jødeforfølgelse.

– Nazistene tegnet et fiendebilde av jøder, som spilte stor rolle i å forene det tyske befolkningen rundt en felles fiende, noe Spetalen påstår skjer i dag med de rike. Her mangler konteksten, nemlig at jødeforfølgelsen i bunn og grunn stammet fra et rasebiologisk verdensbilde, skriver de.

– Hvis ikke kjernen i nazistisk tankegods kan gjenspeiles i situasjonen som sammenlignes, bør man holde seg for god for å sammenligne det med nazisme.

