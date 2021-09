annonse

I sin kamp for å effektivt moderere et hav av innhold og unngå negativ oppmerksomhet, har Facebook opprettet «usynlige elitetrinn» i det sosiale nettverket.

Mark Zuckerberg har offentlig sagt at Facebook lar sine mer enn tre milliarder brukere kommunisere på lik linje med den politiske-, kulturelle- og journalistiske eliten, og at selskapets atferdsregler er like for alle – uavhengig av status eller berømmelse.

Men nå kommer det frem at selskapet i skjul har bygget et system som har unntatt høyprofilerte brukere fra noen eller alle av selskapets regler, ifølge firmadokumenter gjennomgått av Wall Street Journal.

Et program kjent som «kryssjekk» eller «XCheck» har gitt millioner av kjendiser, politikere og andre profilerte brukere spesiell behandling – et privilegium mange utnytter.

Hvitelisting

Programmet, kjent som «kryssjekk» eller «XCheck», var opprinnelig ment som et kvalitetskontrolltiltak for moderatorhandlinger som ble utført mot profilerte kontoer, inkludert kjendiser, politikere og journalister. Men i dag beskytter systemet millioner av VIP-brukere mot selskapets normale regelhåndhevelsesprosess, ifølge dokumentene.

Noen brukere er «hvitelistet», som i prinsippet betyr at de er immune mot regelhåndhevingshandlinger; mens andre får lov til å legge ut materiale som bryter reglene i påvente av en gjennomgang fra Facebook-ansatte som ofte aldri dukker opp.

Eksempler

«XCheck» har blant annet beskyttet offentlige personer som har lagt ut innlegg som inneholder trakassering eller oppfordring til vold – brudd som vanligvis vil føre til sanksjoner for vanlige brukere. I 2019 fikk for eksempel den brasilianske fotballstjernen Neymar lov å vise nakenbilder av en kvinne som hadde anklaget ham for voldtekt for titalls millioner av hans fans, før innholdet ble fjernet av Facebook.

Hvitelistede kontoer har også delt kontroversielle påstander som Facebooks faktasjekkere har ansett som falske, inkludert at vaksiner er dødelige; at Hillary Clinton hadde tildekket «pedofili-ringer»; og at daværende president Donald Trump hadde kalt alle flyktninger som søker asyl for «dyr».

«Ikke forsvarlig»

En konfidensiell intern gjennomgang av Facebooks godkjenningspraksis i 2019, konkluderte med at favoriseringen av disse brukerne både er utbredt og «ikke offentlig forsvarlig.»

– Vi gjør faktisk ikke det vi sier at vi gjør offentlig. I motsetning til resten av samfunnet, kan disse menneskene bryte våre standarder uten konsekvenser, heter det i den konfidensielle gjennomgangen, som kalte selskapets handlinger for «et tillitsbrudd».

Villedet

Til tross for Facebooks angivelige forsøk på å slå ned på praksisen, vokste «XCheck» til å omfatte minst 5,8 millioner brukere i 2020, ifølge dokumentene.

Med innføringen av systemet, har Facebook villedet offentligheten og sitt eget tilsynsråd – et organ som det sosiale mediet har opprettet for å forsikre at selskapets regelhåndhevelsessystemer blir håndtert på en ansvarlig måte.

I juni opplyste Facebook til tilsynsrådet at «XCheck»-systemet for profilerte brukere ble brukt i «et lite antall beslutninger.»

Berettiget kritikk

I en skriftlig uttalelse sa Facebook-talsmann Andy Stone at kritikken av «XCheck» var berettiget, men la til at systemet «var designet for en viktig grunn: å legge til et ekstra trinn, slik at vi [Facebook] nøyaktig kan håndheve retningslinjer for innhold som kan kreve mer forståelse.»

Han la til at Facebook har vært nøyaktig i sin kommunikasjon til styret, og at selskapet fortsetter å jobbe med å avvikle hviteliste-praksisen. «Mye av dette interne materialet er utdatert informasjon sydd sammen for å skape et narrativ som ignorerer det viktigste punktet: Facebook selv identifiserte problemene med «XCheck» og har jobbet med å løse dem,» sa han.

