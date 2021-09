annonse

En heftig krangel brøt ut i Taliban-ledelsen om sammensettingen av gruppens nye regjering i Afghanistan, opplyser Taliban-kilder til BBC.

Krangelen mellom mulla Abdul Ghani Baradar og et annet regjeringsmedlem skjedde i presidentpalasset i Kabul, sier kildene til den britiske kanalen. Baradar skal ha reist til Kandahar etter hendelsen.

Det har vært flere ubekreftede meldinger om uenigheter i Taliban-ledelsen etter at Baradar forsvant fra offentligheten for noen dager siden. Det har også svirret rykter om at Baradar var død eller alvorlig såret, men dette har blitt avvist av Talibans talsmann.

– På reise

I et lydopptak som skal være gjort av Baradar og som ble publisert mandag, sier han at han har vært «borte på reise».

– Hvor enn jeg måtte befinne meg nå, står det bra til med oss alle, sier han i opptaket, som er publisert på flere Taliban-nettsteder. BBC sier de ikke har kunnet verifisere opptaket. Kilder sier til kringkasteren at Baradar er ventet å komme tilbake til Kabul og muligens vil stille opp på TV for å fortelle at det ikke har vært noen krangel.

Harde ord og slagsmål

En Taliban-kilde sier imidlertid til BBC Pashto at Baradar og Khalil ur-Rahman Haqqani, flyktningminister og en sentral figur i det militante Haqqani-nettverket, utvekslet harde ord. Det skal også ha brutt ut slagsmål mellom de to partenes støttespillere.

To andre kilder bekrefter også overfor BBC at det fant sted en krangel i slutten av forrige uke. Det dreier seg om et sentralt Taliban-medlem som befinner seg i Qatar og en annen kilde med tilknytning til de involverte.

Bakgrunnen skal ha vært at Baradar, som er utpekt som visestatsminister, var lite fornøyd med strukturen i den foreløpige regjeringen.

Diplomati eller væpnet kamp

Ifølge BBC ligger også forskjellige oppfatninger om hvem som kan ta æren for Talibans seier i landet bak. Baradar skal mene at den diplomatiske innsatsen til personer som ham var viktigst, mens Haqqani og han sympatisører mener den væpnede kampen var avgjørende.

Baradar var den første Taliban-lederen som snakket direkte med en amerikansk president da han ringte Donald Trump i fjor. Da hadde han allerede signert Doha-avtalen om tilbaketrekking av amerikanske styrker.

Haqqani-nettverket knyttes på sin side til de mest voldelige angrepene mot afghanske styrker og deres vestlige allierte de siste årene. USA regner nettverket som en terrororganisasjon. Lederen Sirajuddin Haqqani er utenriksminister i den nye regjeringen.

Midlertidig kan bli langvarig

Både Baradar og de øvrige ministrene omtales som «fungerende» i det som beskrives som en overgangsregjering, men jussprofessor Haroun Rahimi sier til Vox at den kan bli sittende lenge.

– Hvor lang tid vil det ta før en permanent regjering er på plass? Det kan ta flere år. Tegnene tyder på at det vil ta lang tid, sier professoren ved Det amerikanske universitetet i Afghanistan.

