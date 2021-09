annonse

Tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bondevik (KrF) er i sorg etter at det ble klart at partiet havner under sperregrensen.

Partiet fikk sitt dårligste resultat siden 1936.

– Når man har jobbet for et parti i 55 år, så blir man glad i partiet. Man får en sorgfølelse når det ikke lenger er et landsomfattende parti, sier Bondevik til VG.

Før valget lå partiet trygt over sperregrensen på 4,5 prosent, men i valget fikk partiet kun 3,8 prosent.

Bondevik tror likevel ikke partiet er ferdig som stortingsparti.

– Det blir ikke enkelt å komme over sperregrensen og gjenreise partiet, men jeg mener det er mulig. Det har vi sett i norsk politikk før. Et eksempel er Venstre, som kom under sperregrensen i 1993. Så var de over i 1997, før de kom under igjen i 2001 og på nytt over i 2005, sier Bondevik.

