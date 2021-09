annonse

annonse

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) varsler at de vil bytte navn i kjølvannet av stortingsvalget.

Målet for partiet var å bli representert på Stortinget, men med så vidt over 3.300 stemmer var de langt unna dette, skriver Aftenbladet.

Under lokalvalget i 2019 fikk det nystartede partiet 9,3 prosent av stemmene i Stavanger og 16,7 prosent i Bergen.

annonse

Partileder Frode Myrhol mener navnet står i veien.

– Vi var selvsagt klare over at vi ikke hadde sjanse å få inn et mandat på Stortinget. Mange har nok også tenkt at det vil være en bortkastet stemme til oss i et stortingsvalg. Men vi hadde et annet mål: å få minst 5.000 stemmer på landsbasis. Da kunne vi skifte navn. Ærlig talt trodde vi at vi skulle klare 7–8.000 stemmer, men fikk bare 3.371. Det var jo en skuffelse, sier han.

Han vil ikke røpe hva det nye navnet blir, men sier at alle alternativene inneholder kun ett ord.

annonse

– Det nåværende navnet har fire ord og er altfor langt. Dessuten gir det nåværende navnet inntrykk av at vi er et ensaksparti. Det er vi ikke nå, og skal heller ikke være det i fremtiden, sier Myrhol.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474