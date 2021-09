annonse

annonse

Forskjell på folk.

Coronarestriksjonene kan brytes om du heter Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. Det mener ihverfall NRK.

Det er fremdeles et coronavirus i omløp som dreper millioner av mennesker ifølge norske myndigheter. Mediene, deriblant NRK, har daglige oppdateringer på nye smittetilfeller og eventuelle dødsfall.

annonse

Coronarestriksjonene gjelder også fremdeles, og ifølge myndighetenes smittevernsregler skal man holde en meters avstand.

«Hold avstand, hold deg hjemme når du er syk, hold hendene rene, og test deg ved symptomer. Dette gjelder også fullvaksinerte», skriver Regjering på sin nettside over nasjonale tiltak. De poengterer at dette er det viktigste punktet i smittevernsreglene.

Støre får lov å bryte

annonse

Da Arbeiderpartiet holdt sin valgvake 13.september, og det ble klart at Arbeiderpartiet ble valg-vinneren, begynte Jonas Gahr Støre å klemme og kysse sine støttespillere.

Ifølge NRK, som viste det hele på direkten, gikk Støre fra bord til bord og klemte og kysset de fremmøtte i folkets hus. De nasjonale coronatiltakene var ikke lenger viktig og det dødelige coronaviruset var ikke lenger farlig.

NRK reagerte ikke på Støres nærkontakt og uttalte istedet at Støre burde få lov, ettersom han hadde vunnet valget.

«Mens vi snakker her nå så ser vi Jonas Gahr Støre går fra bord til bord og smittevernsreglene er også opphevet der for kvelden. Det får vi leve med. Det er noe fint med det også at man kan glemme den (smittevernreglene) et øyeblikk når gleden er stor, slik den er for Arbeiderpartiet akkurat nå,» sa NRK-programleder Ingerid Stenvold.

Krf-politiker Simen Friis Larsen plukket opp det hele og la ut NRKs klipp på sine facebook-side.

– Smittevernreglene er vel oppheva der. Det får vi nok leve med. Takk. Opphev og lev!, skriver Larsen, som tidligere har uttalt at han vil ha en full gjenåpning av Norge.

I kommentarfeltet er det mange som reagerer.

annonse

– Snakk om dobbeltmoral. Men da forventer jeg at Støre får slutt på denne galskapen, skrives det.

NRKs uttalelse om at «det er fint» å bryte smittevernreglene kommer etter at de selv har laget uttalige saker det siste året om vanlige norske borgere som har brutt smittevernreglene og fått kraftige bøter.

NRK har også ved flere anlendinger publisert saker der de har fokusert på personer som har avholdt fester eller utendørsarrangement der smiteevernsreglene har blitt brutt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474