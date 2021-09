annonse

Flere tar nå til orde for at USAs øverste militære leder, general Mark Milley, må gå av etter avsløringer i en ny bok om at han kontaktet sin kinesiske motpart i sluttfasen av Trumps presidentskap uten at Trump var klar over det.

Milley skal ha kontaktet øverste general i Folkets frigjøringshær (PLA), general Li Zuocheng ved to anledninger, først før valget 30 oktober 2020 og deretter 8. januar 2021.

Milley skal ha fått etterretning om at kineserne var bekymret for et amerikansk angrep knyttet til aktiviteten i Sørkina-havet. Milley skal ha sagt at USA ikke hadde slike planer og at han personlig ville advarer PLA på forhånd hvis USA kom til å angripe. Dette kommer frem i bok fra Bob Woodward som Washington Post har fått tilgang til, skriver Fox News.

Milley skal også ha hatt samtaler om Trump med kongressleder Nancy Pelosi hvor Milley sa seg enig i Trump var ustabil og hvor han ga forsikringer uten å ha klarert dette med sin egen sjef, som er presidenten. Milley har rollen som Chief of the Joint Chiefs of Staff. Og han er i direkte kommandokjede fra presidenten, som er Commander in Chief.

Angivelig skal Milley har vært bekymret for at Trump kom til å igangsette en krig for å fremme sine egne politiske ambisjoner. Det kommer også frem at Milley innkalte til et møte i Pentagon hvor han minnet om prosedyrene for å starte et kjernefysisk angrep og at han personlig måtte bli gi sin tilslutning. Dette er imidlertid i henhold til eksisterende prosedyrer.

Selv kritikere av Trump reagerer sterkt på det som fremkommer av Milleys handlinger. Oberstløytnant Alexander Vindman, som vitnet mot Trump i riksrettssaken om Ukraina og som var den varsleren som igangsatte prosessen, mener saken er så alvorlig at Miley må gå av.

– Hvis dette er sant må general Milley trekke seg. Han tilranet seg sivil myndighet, brøt kommandokjeden og brøt med det hellige prinsippet om sivil kontroll og de militære styrkene. Det setter en ekstremt farlig presedens og man kan ikke bare overse noe slikt, skriver han på Twitter.

If this is true GEN Milley must resign. He usurped civilian authority, broke Chain of Command, and violated the sacrosanct principle of civilian control over the military. It’s an extremely dangerous precedent. You can’t simply walk away from that. #dotherightthingintherightway https://t.co/izsMMCFPrz — Alexander S. Vindman (@AVindman) September 14, 2021

Senator Marco Rubio (R) fra Florida har reagert sterkt og krever at Biden gir Milley sparken.

De liberale mediene, som CNN, fokuserer historien rundt at Milley snarerer tok ansvar og at det var en reell fare for at Trump kom til å gå tid krig for å nyte godt av det politisk. Undertonen er at Milley gjorde det rette ved å bryte sine konstitusjonelle forpliktelser.

Trump kan neste ikke tro det er sant

Donald Trump reagerer med vantro på det som er framkommet fra boken. Han tviler litt på om det stemmer.

– Så, for det første, hvis det virkelig er sant, noe som er vanskelig å tro, at han skulle ha ringt til Kina og gjort dette og var villig til å gi dem råd om et angrep eller i forkant av et angrep, så er det forræderi, sa Trump i et intervju med Newsmax.

Men Trump omtalte også den angivelige frykten for at han ville angripe som «latterlig».

Former President Donald Trump reacts to new reports about General Mark Milley: "If it is actually true…that's treason." https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/1PY0ZjrmHW — Newsmax (@newsmax) September 14, 2021

