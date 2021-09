annonse

President Joe Biden har full tillit til USAs forsvarssjef Mark Milley. Dette etter nyheten om at Milley tok direkte kontakt med Kina.

Ifølge boken «Peril», av journalistene Bob Woodward og Robert Costa, var general Milley så bekymret for hva president Donald Trump ville ta seg til i sitt raseri over å ha tapt valget, slik at han i all hemmelighet tok kontakt med den kinesiske forsvarsministeren for å love at USA ikke ville gå til krig.

Milley slår fast at hans telefonsamtale med general Li Zuocheng var i samsvar med hans oppgaver som forsvarssjef.

Det fremgår av boken at Milley var så rystet over stormingen av Kongressen i januar at han innkalte til et hemmelig møte i Pentagon, der han ga ordre om at ingen skulle ta ordrer fra Trump uten at han var involvert.

Kritikere har påpekt at Milley således brøt prinsippet om sivil kontroll over militæret. Og Trump selv sier Milley er en forræder, dersom opplysningene er korrekte.

Joe Bidens talskvinne Jen Psaki sier imidlertid onsdag at Biden har full tillit til forsvarssjefen.

