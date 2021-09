annonse

SVs tydelige innvandringspolitiske talsperson, Karin Andersen, ble ikke gjenvalgt.

Andersen er en veteran på Stortinget. Hun kom inn som vararepresentant i 1989 og har sittet uavbrutt i seks perioder.

– Det er veldig bra at SV har gjort et bra valg og har framgang, men jeg er lei meg for at jeg ikke har bidratt med ett mandat til, sier Andersen til TV 2.

– Men det er ikke noe synd på meg. Det blir rart, men jeg har vært privilegert, sier Andersen.

Karin Andersen har markert seg sterkt som innvandringspolitiker, ofte i konfrontasjoner med FrP. Hun har blant annet kjempet for bedre rettssikkerhet for asylsøkere, og jobbet lenge for å få til en foreldelsesfrist i tilbakekall av norsk statsborgerskap. Andersen har også jobbet hardt for å få hentet asylsøkere til Norge fra Moria-leiren i Hellas, og engasjerte seg sterkt i den mye omtalte «Mustafa-saken».

Hun lover å ikke gi opp kampen, selv om hun mistet plassen på Stortinget.

– Jeg kommer til å jobbe for de sakene jeg har vært engasjert i gjennom partiet, og bidra til et folkelig engasjement, sier hun.

