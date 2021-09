annonse

annonse

I mars lanserte kommunistregimet en app som skulle forhindre svindel. Men den viser seg også å ha en helt annen funksjon.

To hundre millioner personer har lastet ned appen, men nå rapporteres det at flere har fått politiet etter seg etter å lest finansnyheter fra utlandet.

Appen var ment for å blokkerer mistenkelige telefonsamtaler og rapportere skadelig programvare. De sa at det var nødvendig for å bekjempe en økning i forsøk på svindel fra utlandet. Folk ble oppfordret til å laste den ned. Mange ble også tvunget til å gjøre det gjennom jobb og skole.

annonse

Les også: WHO med knefall for diktaturet i Kina om laboratoriehypotesen – og ikke et knyst fra norske medier (+)

Brukerne må gi appen 29 tillatelser, inkludert overvåking av anropslogger, tekstmeldinger og samtaler.

En bruker forteller til Financial Times at han ble kontaktet av politiet etter å ha besøkt en amerikansk finansnyhetstjeneste. Han ble også avhørt om han hadde kontakter i utlandet og besøkte utenlandske nettsteder.

annonse

Les også: WHO-rådgiver: Det var Kina selv som gjennomførte undersøkelsene i Wuhan (+)

Han sa at politiet virket bekymret for utenlandske svindel. Men spørsmålene de stilte fikk han til å slette appen. En annen sier at politiet ringte ham fire dager på rad. Han hadde besøkt steder som var merket som «svært farlig», hvorav Bloomberg var en av dem.

– Dette er en overvåkingsapp som holder oversikt over alt på telefonen, sier en kontorarbeider. Han slettet appen bare noen timer etter at lokale myndigheter ba ham installere den.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474